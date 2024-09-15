Корейський бренд традиційно випускає свої серії флагманів на самому початку року.

Анонс флагманів Samsung Galaxy S25 відбудеться лише на початку 2025 року, проте вже можна оцінити, який вигляд матимуть новинки. Видання Android Headlines разом з інсайдером OnLeaks поділилося детальними рендерами базового Galaxy S25 з усіх боків.

Як і торік, Galaxy S25 отримає дизайн у стилі актуальних iPhone з плоскою бічною рамкою. Зміни в зовнішньому вигляді торкнуться тільки блоку камер на задній панелі і рамок біля екрана – вони стануть меншими. При цьому очікується, що меншим стане і сам смартфон: габарити Galaxy S25 мають становити 146,9 × 70,4 × 7,2 мм (проти 147 × 70,6 × 7,6 мм у S24).

У плані "заліза" очікується, що смартфон, як і вся лінійка "Гелаксі" S25, працюватиме на Snapdragon 8 Gen 4. Це важливий апдейт, оскільки в минулому поколінні S24 у версіях для європейських країн використовувався фірмовий Exynos. А версія з топовим процесором Qualcomm була ексклюзивом США і Китаю. Практика показала, що фірмові чипи бренду практично за будь-яких обставин слабкіші за конкурентів від Qualcomm.

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Якщо вірити чуткам, цей процесор перевершить новий A18 Pro від Apple, однак про це з упевненістю можна буде говорити тільки тоді, коли обидва будуть доступні користувачам і пройдуть певні тести. Очікується, що процесор Galaxy S25 матиме тактову частоту 4,32 ГГц.

Також інсайдери з'ясували, що моделі Galaxy S25, які не належать до серії Ultra, матимуть 12 ГБ оперативної пам'яті, від 128 ГБ накопичувача і такий самий акумулятор, як у минулому поколінні, на 4000 мАг.

Корейський бренд традиційно випускає свої серії флагманів на самому початку року. Ближче до презентації ми отримаємо інші характеристики і цінник пристроїв. Раніше це ж джерело ділилося рендерами S25 Ultra, який, на відміну від стандартної моделі, отримає помітний редизайн.

Раніше цього місяця Samsung випустила один зі своїх найдешевших смартфонів. У Galaxy M05 немає ШІ, але є великий дисплей з кадровою частотою, як у iPhone 16, і актуальна ОС Android. А коштує він дешевше $100.

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