У Galaxy S27 Ultra з’явиться те, чого користувачі Samsung чекали шість років

Усі попередні моделі Ultra були оснащені акумуляторами ємністю 5000 мА·год.

Samsung нарешті може змінити один із головних параметрів флагманської серії Galaxy S Ultra. Згідно з новими чутками, майбутній Galaxy S27 Ultra вперше з 2020 року отримає збільшену ємність акумулятора.

Згідно з витоком з бази даних китайського регулятора 3C, Galaxy S27 Ultra отримає акумулятор з номінальною ємністю 5534 мАг, що відповідає 5700 мАг типової ємності. Це майже на 15% більше, ніж у S26 Ultra.

Корейський гігант утримував планку в 5000 мАг протягом 7 поколінь – від Galaxy S20 Ultra до S26 Ultra. У той час як Samsung робила ставку на енергоефективність чіпсетів, китайські конкуренти активно переходили на кремній-вуглецеві батареї, пропонуючи флагмани з батареями на 7000–7500 мА·год і навіть до 8000 мА·год у більш тонких корпусах.

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Цей самий витік розкриває характеристики ще однієї майбутньої моделі – Galaxy S27 Pro. Їй приписують акумулятор на 5200 мАг. Очікується, що це буде більш компактна версія Ultra без підтримки S Pen.

У сертифікації також згадується потужність зарядки. Повідомляється, що обидва смартфони підтримуватимуть дротову зарядку потужністю 60 Вт – як iPhone 18 Pro.

Офіційна презентація серії Galaxy S27 очікується на початку 2027 року, ймовірно, у лютому. Раніше в мережі показали Galaxy S27 Ultra в оновленому дизайні.

Новий витік інформації про Galaxy S27 Pro вказує на те, що саме ця модель може стати найцікавішим флагманом Samsung у 2027 році, і, можливо, більш раціональним вибором для більшості користувачів.

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