Компанія Samsung підтвердила, що літня презентація Galaxy Unpacked пройде вже 9 липня. На ній на нас чекають анонси Galaxy Z Fold 7 / Flip 7 і нового годинника Galaxy 8. Також виробник планує здивувати глядачів очікуваною новинкою.
За інформацією надійного інсайдера Setsuna Digital, Samsung повноцінно представить свій перший смартфон з потрійним складаним дисплеєм. Однак на відміну від Z Fold 7 і Z Flip 7, "трикладушка" надійде в продаж не раніше жовтня.
Подібний підхід нагадує нещодавній запуск Galaxy S25 Edge. Уперше компанія згадала тонкий смартфон у січні на заході, присвяченому Galaxy S25, однак повноцінно він вийшов лише в травні.
До слова, корейців уже випередили китайці. Минулого року Huawei випустила Huawei Mate XT, здатний складатися втричі. Ціни на смартфон стартують від 3000 доларів.
За наявними даними, "трикладушка" Samsung комплектуватиметься 9,96-дюймовим екраном – це діагональ у повністю розкладеному стані. У складеному стані розмір Galaxy G Fold буде як у 6,54-дюймового Galaxy Z Fold 7.
На відміну від Mate XT, пристрій Samsung використовуватиме G-механізм, за якого обидві сторони дисплея "згортаються" всередину. Такий підхід обіцяє підвищити довговічність смартфона.
Також повідомляється, що корейська компанія влітку представить свою першу бюджетну розкладачку Galaxy Z Flip FE. За чутками, вона коштуватиме всього 699 доларів.