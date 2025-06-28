Samsung покаже свою "трикладушку" вже цього літа разом із Galaxy Z Fold 7 і Flip 7, але вийде вона пізніше.

Компанія Samsung підтвердила, що літня презентація Galaxy Unpacked пройде вже 9 липня. На ній на нас чекають анонси Galaxy Z Fold 7 / Flip 7 і нового годинника Galaxy 8. Також виробник планує здивувати глядачів очікуваною новинкою.

За інформацією надійного інсайдера Setsuna Digital, Samsung повноцінно представить свій перший смартфон з потрійним складаним дисплеєм. Однак на відміну від Z Fold 7 і Z Flip 7, "трикладушка" надійде в продаж не раніше жовтня.

Подібний підхід нагадує нещодавній запуск Galaxy S25 Edge. Уперше компанія згадала тонкий смартфон у січні на заході, присвяченому Galaxy S25, однак повноцінно він вийшов лише в травні.

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До слова, корейців уже випередили китайці. Минулого року Huawei випустила Huawei Mate XT, здатний складатися втричі. Ціни на смартфон стартують від 3000 доларів.

За наявними даними, "трикладушка" Samsung комплектуватиметься 9,96-дюймовим екраном – це діагональ у повністю розкладеному стані. У складеному стані розмір Galaxy G Fold буде як у 6,54-дюймового Galaxy Z Fold 7.

На відміну від Mate XT, пристрій Samsung використовуватиме G-механізм, за якого обидві сторони дисплея "згортаються" всередину. Такий підхід обіцяє підвищити довговічність смартфона.

Також повідомляється, що корейська компанія влітку представить свою першу бюджетну розкладачку Galaxy Z Flip FE. За чутками, вона коштуватиме всього 699 доларів.

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