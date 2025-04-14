Заявлено захист корпусу за армійським стандартом MIL-STD-810H і вологозахист IP68.

Samsung представила новий захищений смартфон. Називається він Galaxy XCover 7 Pro. Девайс переосмислює довговічність завдяки 7 рокам оновлень та знімному акумулятору, пише Android Authority.

Смартфон отримав 6,6-дюймовий РК-дисплей з роздільною здатністю FHD+, частотою оновлення 120 Гц і склом Gorilla Glass Victus+. Його можна використовувати мокрими руками або в рукавичках. Усередині стоїть процесор Snapdragon 7s Gen 3 з 6 ГБ ОЗП і 128 ГБ ПЗП. Відділ камер очолює 50-Мп основний модуль, його доповнює 8-Мп ширік.

Батарея – знімна, на 4350 мАг. Основна проблема смартфонів з 7-річною підтримкою полягає в тому, що батарея деградує до цього часу. Проте, додавання знімного акумулятора означає, що ви можете легко замінити зношений елемент живлення, пише Android Authority.

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Смартфон також вирізняється вологозахистом за стандартом IP68 і захисним корпусом, що відповідає американському військовому стандарту MIL-STD-810H. Серед інших примітних особливостей – дві кнопки швидкого доступу, які можна перепризначити, подвійні стереодинаміки, підтримка eSIM, сканер відбитків пальців та Wi-Fi 6E.

У продажу Samsung Galaxy XCover 7 Pro має з'явитися на початку травня, але вартість компанія поки не оголосила. Як очікується, новинка коштуватиме ~600 євро.

На 2025 рік у Samsung запланованого багато чого цікавого. Цієї весни очікується вихід рекордно тонкого Galaxy S25 Edge, який конкуруватиме з iPhone 17 Air. Технічно пристрій стане поліпшеною версією S25 Plus.

Також відомо, що Samsung до кінця року представить свій перший смартфон із потрійним екраном. У розкладеному стані розмір пристрою становитиме 9,96-дюйма – це майже на 30% більше, ніж 7,6-дюймова панель Galaxy Z Fold 6.

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