У нього батарея на 33 000 мАг, камера нічного бачення і вбудований проектор, а в товщину він із чотири Айфони.

Компанія Oukitel представила захищений смартфон-"цеглину" WP100 Titan з рекордним акумулятором на 33 000 мАг – обіцяють близько шести місяців у режимі очікування або тиждень активного використання.

Смартфон отримав міцний корпус, захищений за армійським стандартом MIL-MIL-STD-810H і не боїться падіння з великої висоти та потрапляння у воду. Втім, за це доводиться розплачуватися габаритами: важить він 870 г, а в товщину з чотири Айфони – 35,6 мм.

На задній панелі пристрою розміщена потрійна камера роздільною здатністю 200, 20 і 2 мегапікселів. З особливих "фішок" вказується камера нічного бачення і вбудований проєктор із потужністю 100 люмен – на відстані 3-м діагональ проєкції дорівнює 120 дюймам.

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В іншому за технічними характеристиками це звичайний "середняк": 6.8-дюймовий IPS-дисплей з роздільною здатністю FullHD+ і частотою до 120 Гц, чип MediaTek Dimensity 7300 і 16+512 ГБ пам'яті. Смартфон підтримує 5G, оснащений динаміком на 130 дБ і отримав оновлення до Android 15.

У рамках кампанії на платформі Kickstarter купити Oukitel WP100 Titan можна за 599 доларів, доставка розпочнеться у квітні. У комплект входить 66 Вт зарядний пристрій і ремінець для перенесення.

Якщо ви в пошуках потужної начинки, AnTuTu ділився рейтингом найпродуктивніших смартфонів у 2025 році. Список лідерів розбили на дві категорії: серед флагманів і середньобюджетних девайсів.

Тим часом незабаром на ринку варто очікувати появи звичайних смартфонів з батареями 7000/7500 мАг, які зустрічаються в недорогих планшетах. Причому це будуть не дорогі флагмани, а пристрої в середньому сегменті.

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