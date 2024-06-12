Це апарат середньобюджетного класу з великим OLED-екраном і непоганими камерами з ШІ-функціями.

Колись легендарний бренд HTC вирішив випустити новий телефон. Називається він U24 Pro. Пристрій має характеристики середньобюджетного класу та насамперед орієнтований на фанатів бренду, пише 9to5Google.

Новинка може похвалитися 6,8-дюймовим OLED-екраном із заокругленнями, роздільною здатністю FHD+, частотою оновлення 120 Гц і склом Corning Gorilla Glass. За продуктивність відповідає процесор Snapdragon 7 Gen 3 у парі з 12 ГБ ОЗП LPDDR5.

Пристрій вийшов з батареєю на 4600 мАг з прискореною зарядкою 60 Вт, підтримкою бездротової зарядки 15 Вт і зворотної 5 Вт. Ззаду розміщена потрійна камера з основним сенсором на 50 мегапікселів, телеоб'єктивом 50 Мп і "шириком" 8 Мп. Для селфі є камера 50 Мп.

З інших особливостей HTC U24 Pro можна виділити ШІ-функції для камери, водозахист IP67 і те, чого бракує в багатьох інших сучасних телефонах – роз'єм для навушників 3,5 мм. Смартфон із коробки працює на Android 14 і продаватиметься з 30 червня.

Ціни наступні: 585 доларів за базову версію з 12 ГБ ОЗП і 256 ГБ флеш-пам'яті, топовий варіант на 12/512 ГБ оцінили в $650. У продаж надійдуть два забарвлення: Space Blue і Twilight White.

Як повідомляв УНІАН, компанія HMD Global, яка сьогодні випускає смартфони під брендом Nokia, нещодавно відродила легендарний апарат Nokia 3210, а скоро ще й випустить аналог популярного Nokia Lumia 920.

Водночас експерти AnTuTu називали 10 Android-смартфонів, якими користувачі задоволені найбільше. Лідером сьогодні є складаний апарат від Vivo, який помітно виділяється на тлі інших.

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