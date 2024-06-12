Представлено HTC U24 Pro з великим OLED-екраном і Snapdragon 7 Gen 3 / фото HTC

Колись легендарний бренд HTC вирішив випустити новий телефон. Називається він U24 Pro. Пристрій має характеристики середньобюджетного класу та насамперед орієнтований на фанатів бренду, пише 9to5Google.

Новинка може похвалитися 6,8-дюймовим OLED-екраном із заокругленнями, роздільною здатністю FHD+, частотою оновлення 120 Гц і склом Corning Gorilla Glass. За продуктивність відповідає процесор Snapdragon 7 Gen 3 у парі з 12 ГБ ОЗП LPDDR5.

Пристрій вийшов з батареєю на 4600 мАг з прискореною зарядкою 60 Вт, підтримкою бездротової зарядки 15 Вт і зворотної 5 Вт. Ззаду розміщена потрійна камера з основним сенсором на 50 мегапікселів, телеоб'єктивом 50 Мп і "шириком" 8 Мп. Для селфі є камера 50 Мп.

HTC U24 Pro

З інших особливостей HTC U24 Pro можна виділити ШІ-функції для камери, водозахист IP67 і те, чого бракує в багатьох інших сучасних телефонах – роз'єм для навушників 3,5 мм. Смартфон із коробки працює на Android 14 і продаватиметься з 30 червня.

Ціни наступні: 585 доларів за базову версію з 12 ГБ ОЗП і 256 ГБ флеш-пам'яті, топовий варіант на 12/512 ГБ оцінили в $650. У продаж надійдуть два забарвлення: Space Blue і Twilight White.

Як повідомляв УНІАН, компанія HMD Global, яка сьогодні випускає смартфони під брендом Nokia, нещодавно відродила легендарний апарат Nokia 3210, а скоро ще й випустить аналог популярного Nokia Lumia 920.

Водночас експерти AnTuTu називали 10 Android-смартфонів, якими користувачі задоволені найбільше. Лідером сьогодні є складаний апарат від Vivo, який помітно виділяється на тлі інших.

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