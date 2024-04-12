Таким захистом не можуть похвалитися навіть ультрадорогі Galaxy S24 Ultra і iPhone 15 Pro Max.

Позавчора відбувся анонс Redmi Turbo 3, вчора показали Realme GT Neo6 SE, а сьогодні настала черга Oppo: компанія представила смартфон A3 Pro з цікавими характеристиками за конкурентною ціною, пише GizmoChina.

В Oppo кажуть, що A3 Pro – перший споживчий смартфон, який пройшов сертифікацію IP69, IP68 і IP66. Гаджет не боїться бризок і струменів води високої температури, його можна занурювати у воду на глибину 1,5 метра, та й загалом він призначений для роботи в надзвичайно суворих умовах. Таким захистом не можуть похвалитися навіть преміальні Galaxy S24 Ultra та iPhone 15 Pro Max.

Виробник також акцентує на міцності конструкції, і на наявності загартованого скла Gorilla Glass Victus 2, яке вирізняється на 180% покращеною стійкістю до пошкоджень. Кажуть, корпус витримає падіння з висоти до 1,8 м. В іншому, Oppo A3 Pro являє собою типовий смартфон середнього класу:

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Екран: 6,7 дюйма, OLED, 1080p, 120 Гц, яскравість до 950 ніт;

6,7 дюйма, OLED, 1080p, 120 Гц, яскравість до 950 ніт; Процесор: 8-ядерний MediaTek Dimensity 7050;

8-ядерний MediaTek Dimensity 7050; Пам'ять: 12 ГБ ОЗП і 512 ГБ постійної в максимальній конфігурації;

12 ГБ ОЗП і 512 ГБ постійної в максимальній конфігурації; Камера: основна 64 Мп (з OIS), портретна 2 Мп, фронтальна 8 Мп;

основна 64 Мп (з OIS), портретна 2 Мп, фронтальна 8 Мп; Акумулятор: 5000 мАг, швидка зарядка 67 Вт;

OPPO A3 Pro доступний у блакитному, чорному і рожевому кольорах корпусу. Ціна стартує від $277 за версію 8/256 ГБ. Варіант на 12/256 ГБ обійдеться в $305, а максимальний на 12/512 ГБ – у $345.

Раніше на ринку був представлений Motorola Edge 50 Pro, перший смартфон із сертифікацією Pantone: це означає, що апарат здатний максимально реалістично передавати кольори і відтінки шкіри. Це особливо важливо для портретної зйомки.

А популярний бенчмарк AnTuTu склав рейтинг найкращих смартфонів Android "за свої гроші". Якщо ви не стежите активно за ринком смартфонів, то для вас цей рейтинг може бути особливо корисним при виборі нового пристрою.

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