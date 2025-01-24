Samsung нарешті адаптувала важливу технологію Apple.

Нова лінійка Samsung Galaxy S25 продовжує розвиток серії, привносячи не тільки оновлення в апаратну частину, а й корисні програмні функції. Одним із головних нововведень стало розширене меню інформації про стан батареї, доступне в налаштуваннях пристрою.

Тепер власники Galaxy S25 зможуть побачити ємність акумулятора у відсотках, кількість циклів зарядки, дату виробництва батареї і навіть момент першого запуску смартфона. Такий підхід відображає прагнення Samsung враховувати той факт, що користувачі все частіше використовують свої пристрої кілька років, відкладаючи оновлення моделі.

Однак варто зазначити, що функція поки що доступна не всім користувачам. За словами інсайдерів, компанія може активувати її через майбутні оновлення програмного забезпечення, і, можливо, тільки в окремих регіонах. Інформації про те, чи з'явиться ця можливість на старих моделях, поки немає.

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Крім поліпшень в управлінні батареєю, вся лінійка Galaxy S25, S25 Plus і S25 Ultra отримала потужний процесор Snapdragon 8 Elite, який буде змагатися з Apple A18 Pro. Samsung також зробила акцент на нових функціях штучного інтелекту, які поліпшать роботу камери, управління ресурсами пристрою і взаємодію з користувачем.

Раніше ми розповідали, що Samsung збирається заморозити вартість Samsung Galaxy S25 і продаватиме новинки за тією самою ціною, що й попередника.

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