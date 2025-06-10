Презентація Galaxy Z Fold 7 очікується влітку разом із Z Flip 7 і бюджетним Flip FE.

Корейський бренд Samsung напередодні очікуваної прем'єри нового складаного смартфона Galaxy Z Fold 7 показав тизер-трейлер і розповів деякі подробиці.

Цього року для Samsung пріоритетом стали саме тонкі дизайни своїх телефонів, і Galaxy Z Fold обіцяє стати "найтоншим, найлегшим і найпросунутішим складаним пристроєм на сьогодні". Але жодних фактичних цифр не наводиться.

З чуток, товщина Galaxy Z Fold 7 становитиме рекордні 8,2 мм у складеному вигляді. Наразі перше місце за тонкістю утримує Oppo Find N5 з товщиною в складеному вигляді у 8,93 мм. До цього найтоншою розкладачкою у Samsung був Galaxy Z Fold SE з товщиною понад 10 мм.

Відео дня

В іншому очікується, що "розкладачка" отримає чипсет Snapdragon 8 Elite for Galaxy, батарею ємністю 4400 мАг і блок камер 200+12+10 Мп. Презентація очікується влітку разом із Galaxy Z Flip 7 і бюджетним Flip FE.

На ній також можуть показати Galaxy G Fold, перший смартфон Samsung, що складається втричі. Компанія розробляє новий тип захисної плівки спеціально для цього пристрою.

Раніше оглядачі вибрали найкращі недорогі смартфони Samsung. На відміну від Apple більша частина продажів мобільних пристроїв корейської компанії припадає не на дорогі моделі, а на бюджетники і середняки.

Вас також можуть зацікавити новини: