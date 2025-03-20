Huawei представила нестандартну 'розкладачку', що нагадує iPad mini (фото)

Обіцяють, що це найзручніший формат: і як смартфона, і як компактного планшета.

Китайська Huawei представила Pura X – складаний смартфон у незвичному форм-факторі зі співвідношенням сторін 16:10. Як зазначають у компанії, такий формат буде найзручнішим для користувачів.

Діагоналі екранів: 6,3" у внутрішнього з роздільною здатністю 2120 × 1320 пікселів і 3,5" у зовнішнього на 980 × 980 точок. Співвідношення сторін зовнішнього екрана – 1:1. Заявлена підтримка HDR.

Основний фотоблок містить головну камеру на 50 Мп, 8-Мп телевік з 3,5-х оптичним зумом, надширококутник на 40 Мп і колірний сенсор. Об'єм ОЗП становить 8/12 ГБ, розмір ПЗП – до 1 ТБ. Акумулятор – на 4720 мАг з дротовою 66 Вт і бездротовою 40 Вт зарядкою. Процесор невідомий, як і його характеристики.

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Huawei Pura X працює на HarmonyOS 5 і використовує генеративний ШІ в роботі – він заснований на базі власної великої мовної моделі Pangu у співпраці з подвійними моделями DeepSeek для голосового помічника.

Ціна починається від 7499 юанів (~43 000 грн) за версію з 12+256 ГБ. У Китаї Huawei Pura Х з'явиться в продажу 30 березня.

Наприкінці лютого Huawei привезла в Європу Mate XT, перший у світі смартфон, що складається втричі. У складеному вигляді ним можна користуватися як звичайним смартфоном діагоналлю 6.4 дюйма, а в розкладеному – це вже повноцінний планшет на 10.2 дюйма.

Свій телефон, що складається втричі, готує і Samsung. Однак на відміну від Huawei Mate XT, який складається як гармошка, у ньому буде використовуватися механізм складання в стилі літери G. Це дає змогу пристрою складатися всередину з обох боків, що виключає відкриті ділянки.

Між тим Apple залишається єдиним виробником, в асортименті якого, як і раніше, немає складного девайса. З чуток, перший складаний iPhone вийде не раніше 2026 року і коштуватиме помітно дорожче за конкурентів.

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