Нічого подібного на ринку ще не було.

Huawei офіційно представила на глобальному ринку Mate XT – перший у світі смартфон, що складається втричі. У Китаї ця модель дебютувала ще у вересні, а до глобальної прем'єри справа дійшла тільки зараз, пише Phone Arena.

Особливістю смартфона стала інноваційна складна конструкція з двома лініями згину / трьома екранами. Так, у складеному вигляді ним можна користуватися як звичайним смартфоном з діагоналлю 6.4 дюйма, а в розкладеному – це вже повноцінний планшет на 10.2 дюйма.

Характеристики глобальної версії Mate XT аналогічні китайській моделі. У нього OLED-матриця з 3K-роздільною здатністю, чип Kirin 9010 і батарея на 5600 мАг, що особливо вражає, з огляду на тонкість девайса – лише 3,6 мм у розгорнутому вигляді. У складі основної камери три сенсори – 50Мп+12Мп+12 Мп з надширококутним об'єктивом і 5.5-кратним зумом.

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Вартість Huawei Mate XT на глобальному ринку становить €3499 (~150 000 грн). Новинка поставлятиметься тільки в одній конфігурації з 16 ГБ ОЗП і 1 ТБ ПЗП.

У Китаї Mate XT викликав справжній фурор, зібравши понад 6 млн попередніх замовлень. Ціни у перекупників часом доходили до 10 000 доларів. А журнал Time назвав смартфон одним із найкращих винаходів 2024 року.

Свій телефон, що складається втричі, готує і Samsung. Однак, на відміну від Huawei Mate XT, який складається як гармошка, у Samsung, як повідомляється, буде використовуватися механізм складання в стилі літери G. Згідно з витоками, пристрій буде випущений вже в третьому кварталі 2025 року.

Як повідомляв УНІАН, перший складаний iPhone вийде не раніше 2026 року. Відомо, що він буде виконаний у форм-факторі "розкладачки", схожим на Galaxy Z Flip. Такий дизайн, на думку експертів, є більш практичним і зручним для користувачів, ніж форм-фактор "книжки".

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