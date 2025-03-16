Тепер виробник використовуватиме Linux.

Huawei незабаром може повністю відмовитися від Windows на своїх ноутбуках, оскільки термін дії її ліцензії від Microsoft добігає кінця. Якщо китайський техногігант не продовжить контракт, йому доведеться використовувати або Linux, або власну операційну систему HarmonyOS.

Як повідомив виконавчий директор Huawei Ю Чендун, оскільки компанія залишається в списку санкцій США, Microsoft може не отримати дозвіл на подальшу співпрацю. Це означає, що вже випущені пристрої можуть стати останніми ноутбуками Huawei на Windows.

Тим часом компанія активно розвиває свою альтернативу. У квітні очікується анонс нового "ШІ-ПК", який працюватиме на процесорі Kunpeng і HarmonyOS для ПК. Також планується випуск MateBook D16 на Linux.

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У Китаї ці зміни навряд чи сильно позначаться на продажах, але відсутність Windows може значно ускладнити вихід на західні ринки. За даними StatCounter, на лютий 2025 року Windows встановлено на 70,65% комп'ютерів, тоді як частка Linux становить лише 3,8%.

Раніше Huawei відмовилася від Android, почавши розвивати власну HarmonyOS. Головним недоліком виявилася відсутність підтримки сервісів Google і всіх Android-додатків, але компанія намагається оперативно розробити альтернативи.

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