Також Hero M5 Ultra вміє вимірювати пульс, ЕКГ і пропонує унікальний масажний режим.

Китайська Rollme представила "розумний" годинник Hero M5 Ultra. Це пристрій, який поєднує передові технології для покращення сну та розширений функціонал для моніторингу здоров'я за доступною ціною.

Головна фішка годинника – функція поліпшення сну, пише Gizmochina. Йдеться не просто про моніторинг – пристрій використовує технологію синхронізації мозкових хвиль, щоб розслабити нервову систему і створити ідеальні умови для відпочинку.

Аналізуючи ритми дихання і серцебиття, Rollme Hero M5 Ultra м'якими імпульсами коригує їх, допомагаючи боротися з безсонням або частими нічними пробудженнями.

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Крім цього, пристрій отримав унікальний масажний режим. До комплекту з годинником входять спеціальні масажні пластини і гель, які допомагають зняти м'язову напругу. Також Hero M5 Ultra вміє вимірювати рівень глюкози в крові, частоту серцевих скорочень, артеріальний тиск і навіть рівень сечової кислоти.

Модель вийшла з 1,43-дюймовим AMOLED-екраном. Корпус – із нержавіючої сталі. Батарея має місткість 400 мАг – зарядки апарата має вистачати на тиждень. Також пристрій сертифіковано за стандартом IP68, що означає захист від вологи та пилу.

Rollme Hero M5 Ultra оцінено в 69 доларів або близько 2800 грн. Набір містить ремені, набір для сну, масажні пластирі та гель.

Раніше Xiaomi випустила смарт-годинник "для дорослих". У Китаї він був зареєстрований як медичний пристрій, і, за словами виробника, здатний запобігти розвитку гіпертонії.

Нагадаємо, компанія Samsung цього літа представила пристрій, який потенційно може замінити розумні годинники та браслети. Galaxy Ring має вигляд звичайної каблучки, вміє вимірювати пульс, температуру, стежити за сном, стресом тощо.

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