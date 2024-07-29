Цей пристрій контролює активність і показники здоров'я, а також має функції управління жестами.

Смарт-кільця – новий тип натільних ґаджетів, який стежить за станом свого власника. На ринку вже представлено чимало моделей, але більшість із них коштують дорожче $350, як, наприклад, Samsung Galaxy Ring. Але смарт-кільця не обов'язково мають бути дорогими, як показує нова модель Rollme, пише GSMAaena.

Називається пристрій Rollme R3. За свої 90 доларів смарт-кільце пропонує всі основні функції іменитих конкурентів: моніторинг серцевого ритму, насичення крові киснем, температури тіла, рівня стресу, якості сну і т.д. Також підтримується відстеження показників під час тренувань.

На одній зарядці каблучка пропрацює до 10 днів, а кейс для заряджання подовжує "життя" до 60 днів. Ґаджет має міцний дизайн з корпусом із титану та гіпоалергенної епоксидної смоли, доступний одразу в 5 розмірах і не боїться води. На вибір є чорний, сріблястий і золотий кольори.

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Як і Galaxy Ring, каблучка отримала управління жестами – наприклад, можна налаштувати жест подвійного натискання на відтворення/паузу музики, повісити спуск затвора камери на під'єднаному смартфоні і ще кілька функцій.

Rollme R3 продають за 90 доларів або 3500 грн. За словами журналістів, це оптимальний цінник, який дає надію, що розумні кільця потіснять фітнес-трекери і годинники на ринку переносної електроніки.

Нагадаємо, Samsung Galaxy Ring надійшло в продаж 24 липня. Повідомляється, що попит на пристрій виявився вищим за очікуваний, а ось ЗМІ були менш стриманими. The Verge писав, що це не стільки самостійний фітнес-трекер або альтернатива смарт-годиннику, скільки аксесуар для вашого Galaxy Watch. І 400 доларів за аксесуар – занадто дорого.

Своє "розумне" кільце незабаром має представити і Apple. ЗМІ писали, що компанія серйозно стурбована швидким виходом Galaxy Ring і прискорює процеси з випуску умовного Apple Ring. Випуск смарт-кілець від двох IT-гігантів – показник, що скоро такі девайси стануть мейнстримом.

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