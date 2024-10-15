Xiaomi випустила смарт-годинник для дорослих: він вміє вимірювати артеріальний тиск

У Китаї годинник було зареєстровано як медичний пристрій, і, за словами Xiaomi, він здатен запобігти розвитку гіпертонії.

Компанія Xiaomi представила свій перший смарт-годинник Watch H1 E, який вміє вимірювати артеріальний тиск. Цього вдалося домогтися завдяки спеціальній манжеті в ремінці, пише NotebookCheck.

Аксесуар виконаний у круглому форм-факторі з 1,43-дюймовим AMOLED-дисплеєм і захищений від води за стандартом IP68. Дізнатися тиск на ходу не вийде – для цього потрібно зупинитися, руку з годинником піднести до серця, а другою підтримувати лікоть.

У Китаї годинник був зареєстрований як медичний пристрій другої категорії, і, за словами виробника, здатний запобігти розвитку гіпертонії.

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Як обіцяє компанія, одного заряду вистачить на 9 днів автономної роботи за звичайного використання. Крім артеріального тиску, за допомогою годинника можна відстежувати пульс, вміст кисню в крові, температуру шкіри та рівень стресу. Власнику годинника доступно понад 70 спортивних режимів, виклики через Bluetooth, NFC і GPS.

У Китаї Xiaomi Watch H1 E оцінили в 1899 юанів (~11 000 грн). Годинник конкуруватиме з Huawei Watch D2. Про продажі в інших країнах поки що не повідомляється, але поява його на AliExpress це тільки питання часу.

Раніше експерти обрали найкращі розумні годинники та фітнес-браслети у 2024 році. Серед них є як бюджетні девайси, так і преміальні пристрої.

Нагадаємо, Samsung цього літа представила девайс, який потенційно може замінити розумні годинники та браслети. Galaxy Ring виглядає як звичайна каблучка, вміє вимірювати пульс, температуру, стежити за сном, стресом тощо.

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