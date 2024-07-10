Galaxy Ring вміє вимірювати пульс, температуру тіла, стежити за сном, стресом тощо, але з iPhone працювати не буде.

Компанія Samsung разом з новими складаними смартфонами розкрила повні характеристики і вартість свого першого розумного кільця. Galaxy Ring – натільний гаджет, з яким смарт-годинники і фітнес-трекери можуть піти в минуле.

Galaxy Ring виглядає як звичайна каблучка. Вона виготовлена з титанового сплаву, на вибір є три кольори, чорний, сірий і золотий, і дев'ять фіксованих розмірів. Девайс захищений за стандартом IP68, тобто з ним можна спокійно купатися і пірнати у воду.

Пристрій вміє вимірювати пульс, температуру тіла, відстежувати якість сну, серцевий ритм, денну активність, підраховувати оцінку готовності до тренування та інші функції фітнес-браслетів. Але не дозволить, наприклад, заплатити через нього в магазині – підтримки NFC немає.

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У Samsung кажуть, що з повною батарейкою Galaxy Ring здатний пропрацювати до цілого тижня, для зарядки передбачений кейс у вигляді шайби. Також цей зарядний чохол можна брати в поїздки без дроту – вбудований акумулятор здатний до 20 разів зарядити кільце.

На релізі Galaxy Ring можна буде підключити тільки до смартфонів серії Samsung Galaxy, що працюють на базі Android 11 або новіше. Пізніше з'явиться підтримка інших Android-пристроїв. А ось підтримки iPhone точно чекати не варто.

Вартість Galaxy Ring становить 399 доларів (~16 000 грн), новинка вже доступна для попереднього замовлення. Продажі почнуться з 24 липня.

Своє "розумне" кільце незабаром має представити і Apple. ЗМІ писали, що компанія серйозно стурбована швидким виходом Galaxy Ring і прискорює процеси з випуску умовного Apple Ring. Випуск смарт-кілець від двох IT-гігантів – показник, що скоро такі девайси стануть мейнстримом.

Наступна велика презентація пройде у Xiaomi. В асортименті компанії з'явиться смартфон у форм-факторі "розкладачки" і найпотужніший Android-телефон на ринку.

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