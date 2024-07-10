Samsung представила розумну каблучку Galaxy Ring, заміну фітнес-браслетам / фото Samsung

Компанія Samsung разом з новими складаними смартфонами розкрила повні характеристики і вартість свого першого розумного кільця. Galaxy Ring – натільний гаджет, з яким смарт-годинники і фітнес-трекери можуть піти в минуле.

Galaxy Ring виглядає як звичайна каблучка. Вона виготовлена з титанового сплаву, на вибір є три кольори, чорний, сірий і золотий, і дев'ять фіксованих розмірів. Девайс захищений за стандартом IP68, тобто з ним можна спокійно купатися і пірнати у воду.

Пристрій вміє вимірювати пульс, температуру тіла, відстежувати якість сну, серцевий ритм, денну активність, підраховувати оцінку готовності до тренування та інші функції фітнес-браслетів. Але не дозволить, наприклад, заплатити через нього в магазині – підтримки NFC немає.

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У Samsung кажуть, що з повною батарейкою Galaxy Ring здатний пропрацювати до цілого тижня, для зарядки передбачений кейс у вигляді шайби. Також цей зарядний чохол можна брати в поїздки без дроту – вбудований акумулятор здатний до 20 разів зарядити кільце.

Док-станція для зарядки.

На релізі Galaxy Ring можна буде підключити тільки до смартфонів серії Samsung Galaxy, що працюють на базі Android 11 або новіше. Пізніше з'явиться підтримка інших Android-пристроїв. А ось підтримки iPhone точно чекати не варто.

Вартість Galaxy Ring становить 399 доларів (~16 000 грн), новинка вже доступна для попереднього замовлення. Продажі почнуться з 24 липня.

Galaxy Ring

Своє "розумне" кільце незабаром має представити і Apple. ЗМІ писали, що компанія серйозно стурбована швидким виходом Galaxy Ring і прискорює процеси з випуску умовного Apple Ring. Випуск смарт-кілець від двох IT-гігантів – показник, що скоро такі девайси стануть мейнстримом.

Наступна велика презентація пройде у Xiaomi. В асортименті компанії з'явиться смартфон у форм-факторі "розкладачки" і найпотужніший Android-телефон на ринку.

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