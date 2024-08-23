За неповний місяць експлуатації показник автономності знизився з тижня до 2-3 днів.

Минулого місяця компанія Samsung офіційно представила Galaxy Ring – перше у своїй історії розумне кільце, з яким годинник і фітнес-трекери можуть піти в минуле. Виявилося, без проблем не обійшлося.

Під час презентації в Samsung запевняли, що з повною батарейкою Galaxy Ring здатний пропрацювати до цілого тижня. І перші огляди ЗМІ доводили це твердження. Однак тепер з'ясувалося, що через місяць використання цей показник може істотно знизитися.

Оглядач SamMobile помітив, що його каблучка почала розряджатися "в нуль" уже на третій день. Така автономність у 2 рази менша від заявленого терміну і лише трохи більша, ніж у годинника Galaxy Watch за умови вмілого управління функціями.

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Проблема, судячи з численних скарг у мережі, має масовий характер. Один юзер помітив, що Galaxy Ring замість звичних 7-8 днів при активному використанні тепер втрачає майже 50% всього за 15 годин. Експерти вважають, що проблема криється не в кращій оптимізації програмного забезпечення. У Samsung ситуацію поки що не коментують.

Раніше фахівці iFixit розібрали Galaxy Ring і оцінили його ремонтопридатність в 0 з 10. Тобто в разі поломки або несправності акумулятора 400-доларовий пристрій одразу відправиться на звалище. Крім того, девайс розрахований не більше ніж на два роки служби.

Нагадаємо, Samsung Galaxy Ring надійшов у продаж 24 липня. Повідомляється, що попит на пристрій виявився вищим за очікуваний, а ось оглядачі були менш стриманими. Портал The Verge писав, що це не стільки самостійний фітнес-трекер або альтернатива годинника, скільки аксесуар для вашого Galaxy Watch. І 400 доларів за аксесуар – занадто дорого.

Свою "розумну" каблучку незабаром має представити і Apple. ЗМІ писали, що компанія серйозно стурбована швидким виходом Galaxy Ring і прискорює процеси з випуску умовного Apple Ring. Випуск смарт-кілець від двох IT-гігантів – показник, що скоро такі девайси стануть мейнстримом.

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