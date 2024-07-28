Це не стільки самостійний фітнес-трекер або альтернатива смарт-годиннику, скільки аксесуар для вашого Galaxy Watch.

Концепція "розумних" каблучок не нова, наприклад, ще з 2015-го їх продає Oura, але поява Galaxy Ring - подія. Усе тому, що каблучку випустив не стартап, а найбільший у світі виробник пристроїв. Розібратися, чи варта каблучка своїх грошей, спробували західні блогери і журналісти, які отримали доступ до новинки.

Оглядач The Verge пише, що Galaxy Ring здалася йому найтоншою і найзручнішою розумною каблучкою з усіх, які він носив. Кільце важить від 2,3 до 3 г, залежно від розміру, і розраховане на постійне носіння.

Як і Oura Ring, Galaxy Ring насамперед є трекером здоров'я. Ви можете відстежувати сон, пульс, рівень кисню в крові, температуру шкіри. За спостереженнями, кільце добре моніторить сон, але, наприклад, дані про рівень кисню в крові ненадійні. Так, пристрій показав, що сатурація в оглядача була від 80% до 90%, тоді як за показника близько 80% уже радять звертатися до лікарні.

Відео дня

До показника Energy Score, який оцінює самопочуття користувача і пропонувати рекомендації щодо його поліпшення, теж є питання. Автор бігав у 30-градусну спеку, і його показник впав на 18 пунктів лише наступного дня. Натомість Energy Score зріс на 16 пунктів, коли він виспався. Також ПЗ наполегливо запропонувало власнику не вживати алкоголь і не їсти важку їжу, хоча той узагалі не п'є, а того дня майже не їв.

Відстеження активності також неоднозначне. Крокометр у Galaxy Ring був завищений приблизно на 200 кроків порівняно з Apple Watch Ultra 2. Дані про пульс збиралися досить коректно. Але ось під час бігу розумний годинник і кільце показали помітно різні результати. "Усе це можна проігнорувати, якщо вам потрібна загальна картина вашої активності та сну. Але якщо вам потрібна точність, то краще користуватися розумним годинником, - пише автор.

Як відомо, кільце не працює з iPhone (принаймні, поки що), але його можна використовувати з будь-яким Android-смартфоном. І все ж 100% функцій Galaxy Ring будуть доступні тільки з Samsung Galaxy. Наприклад, каблучка блиматиме в режимі пошуку, а також працюватимуть жести управління камерою і будильником.

Що стосується автономності, то з повною батарейкою Galaxy Ring здатний пропрацювати до цілого тижня. Якщо ж користуватися ще й годинником Galaxy Watch, ви можете розтягнути цей час ще на 30%. Це пов'язано з тим, що деякі виміри виконуватиме годинник.

Загалом, Galaxy Ring не є пристроєм, призначеним для використання сам по собі, вважають у The Verge. Його повний потенціал вимагає інших продуктів Samsung. Іншими словами, це не стільки альтернатива Galaxy Watch, скільки аксесуар для нього.

"Якби Galaxy Ring коштувало в районі 250 доларів, ми б сказали, що Samsung - диявольськи геніальна компанія. Але за 400 доларів це занадто багато за те, що можна вважати другорядним пристроєм для вашого розумного годинника", - підсумував автор.

Свою "розумну" каблучку незабаром має представити і Apple. ЗМІ писали, що компанія всерйоз стурбована швидким виходом Galaxy Ring і прискорює процеси з випуску умовного Apple Ring. Випуск смарт-кілець від двох IT-гігантів - показник, що скоро такі девайси стануть мейнстримом.

А раніше на ринку був представлений найпотужніший міні-ПК у світі. Цей дуже маленький комп'ютер у формі зовнішньої відеокарти здатний забезпечити стабільну роботу в найвимогливіших сценаріях.

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