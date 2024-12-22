У топ увійшли шість пристроїв, які підійдуть навіть найвибагливішим любителям мобільної фотографії.

2024 рік майже минув, і релізів топових флагманів не очікується. Автори порталу Gizmochina вивчили ринок і вибрали 6 смартфонів із найкрутішою камерою.

Перше місце дісталося iPhone 16 Pro / Pro Max. У обох передова камера з чудовим основним 48 мегапіксельним модулем, надширококутним об'єктивом з такою ж роздільною здатністю і 12-Мп телеоб'єктив з 5-кратним OIS-зумом. Налаштувань не дуже багато, більшу частину роботи фотографа флагман Apple робить за вас.

На другому рядку Xiaomi 14 Ultra з величезним дюймовим головним датчиком Sony LYT-900 зі змінною діафрагмою від f/1.63 до f/4. Його квадрокамера на 50+50+50+50+50 мегапікселів видає приголомшливі знімки в будь-яких сценаріях використання.

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Vivo X100 Ultra увійшов до трійки лідерів завдяки своїй 200-мегапіксельній камері ISOCELL HP9. А ще він має вражаючий 85-мм перископічний об'єктив із 20-кратним наближенням, що робить його ідеальним для зйомки складних деталей.

Четверте місце посідає Samsung Galaxy S24 Ultra, також із 200-Мп основним модулем. Зум тут один із найкращих на ринку, втім, ключова перевага цієї моделі в просунутих і дійсно корисних функціях на основі штучного інтелекту.

На п'ятому місці розмістився Google Pixel 9 Pro з головним 50-мегапіксельним модулем і 48-мегапіксельним телевіком. Смартфон чудово справляється з фото в усіх режимах зйомки і при будь-якому освітленні. А ще у фірмовому застосунку встановлено багато опцій – від видалення фону до зміни емоцій осіб, зображених на фото.

Замикає топ-6 базовий iPhone 16, який є найкращим камерофоном "для всіх і кожного". Він не такий дорогий, як iPhone Pro і Android-флагмани, однак при цьому у нього чудова основна камера і якісний ширік. Також у нього дуже хороший попередній перегляд: що бачиш на екрані смартфона, те й отримуєш у підсумку.

Як УНІАН уже писав, у 2025 році на ринку почнуть з'являтися смартфони з акумулятором 8000 мАг. Зазвичай батареї з такою ємністю використовують у планшетах середнього рівня.

Також є інформація, що 2025-й стане роком відродження компактних смартфонів. Сьогодні до виходу готується мінімум три нові девайси з екраном до 6,3 дюйма, серед яких є апарат Xiaomi.

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