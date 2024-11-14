iPhone 16 Pro Max не потрапив навіть у десятку найкращих, а базова модель 2024 року і зовсім розмістилася на 40-му місці.

Фахівці порталу DxOMark провели дослідження і виявили, у якого зі смартфонів найкращий екран на сьогодні. Експерти перевіряють дисплеї, тестуючи яскравість і чіткість зображення, якість передачі кольору, реакцію сенсора та інші моменти.

У результаті тестів Pixel 9 Pro XL і Pixel 9 Pro визнали смартфонами з найкращими екранами у світі. За внутрішніми тестами обидва девайси набрали 158 балів і посіли перше і друге місце відповідно в рейтингу DxOMark.

Експерти DxOMark високо оцінили в Pixel 9 Pro і 9 Pro XL передачу кольору, включно з відтінками шкіри в різних умовах освітлення, чудові враження від перегляду відео HDR10, високу плавність і реакцію на дотик. Також дисплей дуже добре читається з різних ракурсів.

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Дисплеї Pixel 9 Pro і Pixel 9 базуються на OLED-матриці: у Google їх називають Super Actua Display. Однак якщо у звичайній версії використовується панель LTPO, то в "прошці" – LTPO OLED. Втім, за великим рахунком, між ними немає серйозних відмінностей. Це доводить той факт, що базовий Pixel 9 посів четверте місце в топі.

А ось найтоповіший iPhone 16 Pro Max розмістився лише на 18 позиції, отримавши 150 балів. Примітно, що попередники в особі iPhone 15 Pro і 15 Pro Max оцінили вище – 151 бал і 12/13 місце відповідно. Що стосується базової моделі iPhone 16, то вона посіла 40 місце, поступившись недорогому Galaxy A35.

Зазначимо, що Pixel 9 Pro XL також обійшов iPhone 16 Pro Max у тесті камерофонів DxOMark. Найдорожчий смартфон Apple ділить четверте місце з Huawei Mate 60 Pro і Oppo Find X7 Ultra. Торішній iPhone 15 Pro перебуває на восьмому місці.

За чутками, блок камер майбутніх iPhone 17 Pro/Pro Max отримає 48-мегапіксельну телефото-камеру, а "фронталка" вперше з часом iPhone 11 оновиться з 12 до 24 мегапікселів.

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