Наступне покоління iPhone вперше з 2019 року поліпшить селфі-камеру і запропонує менший виріз Dynamic Island.

Відомий Apple-інсайдер Джефф Пу поділився новими інсайдами про iPhone 17 Pro / Pro Max, презентація яких відбудеться восени наступного року. Там одразу три покращення, які потішать фанатів.

Якщо повідомлення вірні, то в наступному поколінні Apple уперше з 2022 року зменшить "динамічний острівець" Dynamic Island – внаслідок цього смартфони також отримають зменшену "металінзу" для системи Face ID.

Другою головною перевагою 17 Pro стане 12 ГБ ОЗУ замість 8 ГБ, як у всієї лінійки iPhone 16. Додатковий обсяг оперативної пам'яті, як очікується, знадобляться для обробки більш просунутих опцій штучного інтелекту Apple Intelligence.

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Ще ходять чутки, що блок камер iPhone 17 Pro/Pro Max отримає 48-мегапіксельну телефото-камеру, а фронтальна вперше з часів iPhone 11 оновиться з 12 до 24 мегапікселів. Це важливе оновлення, оскільки конкуренти у світі Android вже давно отримують селфі-камери роздільною здатністю 24, 48 або навіть понад 100 Мп.

А ось 2 нм-процесора чекати у 2025 році не варто, Apple зуміє завершити роботу над ним до релізу iPhone 18. Діагональ екранів теж має залишитися колишньою – 6,3 і 6,9 дюйма.

Є ще одна причина дочекатися iPhone 2025 року – це загадковий iPhone Air. За чутками, Apple прибере з модельного ряду Plus-версію, замінивши її "ультратонким" айфоном. Редизайн цього пристрою за значимістю нагадуватиме реліз iPhone X.

У Apple на жовтень 2024 року запланована ще одна презентація, на якій покажуть оновлений MacBook Pro з M4. А навесні 2025 року варто чекати на новий бюджетний iPhone SE.

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