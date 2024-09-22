Вище розташувалися пристрої Huawei, Google і Honor.

До фахівців з DxOMark доїхав найдорожчий смартфон Apple актуального покоління. iPhone 16 Pro Max не перевернув гру, але потрапив до п'ятірки найкращих камерофонів у світі.

Апарат отримав 157 балів – 157 за фото і 159 за відео. Смартфон ділить 4-6 місце з Huawei Mate 60 Pro і Oppo Find X7 Ultra, але пропускає вперед лідерів топа – Huawei Pura 70 Ultra, Pixel 9 Pro XL і Honor Magic 6 Pro. Торішній iPhone 15 Pro отримав від DxOMark 154 бали і зараз перебуває на восьмому місці.

Фахівці похвалили 16 Pro Max за чудову передачу кольору, нульову затримку затвора, неймовірно точний режим попереднього перегляду на фото, а завдяки фільтрам і численним налаштуванням кожен зможе налаштувати знімок на свій смак. Щодо якості відео, то за цим параметром 16 Pro Max однозначний лідер галузі.

Відео дня

Авторів рейтинги засмутили тільки втрата деталей під час зйомки на телевік у діапазоні 2x-5x та періодичні спотворення балансу білого.

Приклади знімків:

Нагадаємо, що iPhone 16 Pro Max отримав потрійну камеру з 48 Мп основною, 48 Мп надширококутною і 12 Мп телеоб'єктивом з 5 кратним оптичним зумом, що дає йому перевагу в багаторозумних і деталізованих зйомках.

З чуток, усі смартфони лінійки iPhone 17 отримають масштабний апгрейд фронтальної камери з 12 до 24 Мп. Apple востаннє оновлювала селфі-камеру телефонів у 2019 році, коли вийшов iPhone 11.

Порада для тих, хто обирає камерофон – кількість мегапікселів мало впливає на якість фото, тому що багато що залежить від розміру самого пікселя, діагоналі матриці, апертури об'єктива і ПЗ. Експерти TechRadar називали смартфони з найкращими камерами для різних потреб і бюджету.

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