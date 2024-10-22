Екран iPhone 16 не вразив експертів – його обігнав навіть бюджетний Samsung

Серед головних недоліків виявилися втрата контрастності в SDR-режимі та частота оновлення в 60 Гц.

Авторитетні фахівці з DxOMark протестували базовий iPhone 16 і винесли вердикт його дисплею. Девайс вийшов у вересні, але тільки зараз дістався до рейтингу.

6,1-дюймовий OLED Retina-екран з роздільною здатністю 1179 x 2556 пікселів похвалили за точне перенесення кольорів у всіх сценаріях використання, якісний рендерінг відео HDR10 в умовах слабкого освітлення та хорошу читабельність, хоч би де ви перебували. А ще екран iPhone 16 мінімально навантажує очі користувача – за це він отримав бейдж Eye Comfort.

Але без недоліків не обійшлося: автори критикують видимість SDR-контенту, який, за їхніми словами, має занадто темний і "низькоконтрастний" вигляд. А сенсорний дисплей, хоча й швидко реагував на торкання, мав фантомні натискання в альбомній орієнтації. Крім того, частота оновлення 60 Гц не дає змоги отримати дійсно плавну картинку порівняно зі смартфонами в такому ж ціновому сегменті.

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У зведеному топі DxOMark апарат посів 40-те місце – він поділив цю позицію з iPhone 13 Pro Max і Xiaomi 14T, при цьому поступившись недорогому Galaxy A35. У своїй ціновій категорії смартфон розмістився на шостому рядку рейтингу між iPhone 15 і Galaxy S24 FE.

Примітно, але в рейтингу дисплеїв DxOMark iPhone 15 Pro і 15 Pro Max розмістилися вище, ніж Pro-моделі iPhone 16. На думку експертів, у нових Айфонах у певних умовах помічено невідповідність яскравості HDR10, а також фантомні натискання, що виникають в альбомній орієнтації.

Лідером же топа дисплеїв є Google Pixel 9 Pro XL, який також обійшов iPhone 16 Pro Max у тесті камерофонів DxOMark. Що стосується автономності, то обидва флагмани показують однакові результати.

Якщо ви в пошуках нового смартфона, бенчмарк AnTuTu оновив рейтинги найвигідніших за ціною/якістю Андроїдів. Як з'ясувалось, рівних Redmi і OnePlus у своїх цінових категоріях немає.

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