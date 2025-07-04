Fairphone 6 можна розібрати вручну, прямо як кнопковий телефон, а отримувати оновлення він буде цілих 8 років.

Фахівці лабораторії iFixit провели детальний розбір випущеного нещодавно модульного телефону Fairphone 6, який позиціюється виробником як "пристрій на багато років". І, судячи з усього, немає причин сумніватися у зворотному, повідомляє The Verge.

Модель отримала найвищий рейтинг ремонтопридатності за шкалою iFixit – 10 балів із 10. На відміну від більшості сучасних смартфонів, Fairphone 6 оснащується задньою кришкою, яка тримається не на клеї, а на двох гвинтах, і знімається за хвилину.

Акумулятор, який найчастіше є причиною, через яку люди змінюють смартфони, теж знімається з мінімальними зусиллями. Інші компоненти – від роз'єму USB-C до окремих датчиків камери – теж зроблені так, щоб їх можна було міняти без повного розбирання. Усі запчастини можна купити як у вендора, так і на сайті iFixit.

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iFixit також високо оцінили телефон за його рейтинг пиловологозахисту IP55 – не найкращий на ринку, але вражаючий для телефону, запечатаного гвинтами, а не клеєм.

До того ж, Fairphone гарантує сім років оновлень Android і вісім років виправлень безпеки. Це означає, що навіть після 2032 року на смартфон продовжуватимуть приходити патчі безпеки.

Незважаючи на найвищу оцінку ремонтопридатності, iFixit визнає, що ви йдете на компроміс щодо характеристик, вибираючи Fairphone 6. Його подвійна задня камера досить проста, а чипсет Snapdragon 7S Gen 3 не є найпотужнішим за свої гроші. Хоча 6,3-дюймовий OLED-дисплей LTPO з частотою 120 Гц безумовно радує. У Європі модель коштує 599 євро.

Як УНІАН уже розповідав, з 20 червня в Європі почали діяти нові вимоги до "екодизайну" смартфонів. Тепер усі девайси, що надходять на ринок ЄС, мають бути захищені від пилу і бризок, а також отримувати мінімум п'ять років оновлень ОС.

Також ЄС хоче зобов'язати виробників смартфонів повернути знімні акумулятори – це торкнеться і iPhone. Очікується, що нові правила набудуть чинності з 2027 року.

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