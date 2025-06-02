З 20 червня в Європі почнуть діяти нові вимоги до смартфонів: що потрібно знати

Тепер усі моделі, що надходять на ринок ЄС, мають бути захищені від пилу і бризок, а також отримувати мінімум п'ять років оновлень ОС.

Євросоюз протягом багатьох років працював над тим, щоб зробити смартфони та інші пристрої більш екологічними. Перехід на єдиний зарядний порт USB-C був лише початком. 20 червня 2025 року – ще одна важлива дата, оскільки саме тоді набуває чинності новий Регламент з екодизайну.

Як повідомляє видання Heise.de, тепер усі смартфони (і планшети), що надходять на ринок ЄС після зазначеного терміну, мають відповідати таким критеріям:

Стійкість до "випадкових падінь", захист від пилу і води.

Акумулятори мають зберігати щонайменше 80% від початкової ємності після 800 перезарядок. Крім того, на етикетках потрібно вказувати, скільки часу пристрій може пропрацювати на повній зарядці.

Запасні комплектуючі для пристроїв мають постачатися протягом 5-10 днів після запиту і протягом 7 років після припинення їхніх продажів.

Отримувати оновлення ОС мінімум п'ять років після закінчення продажів. Це означає, що загальний термін підтримки може доходити до 7-8 років.

Уся ця інформація має бути розміщена на спеціальних "екоетикетках", що йтимуть разом з пакуванням. Подібні етикетки вже використовується в країнах ЄС для побутової техніки та телевізорів.

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Зазначається, що якщо хоча б одного з критеріїв не буде дотримано, продажі пристрою на території ЄС буде заборонений. Винятки – смартфони з гнучкими дисплеями, які можна розгорнути частково або повністю.

Незважаючи на те, що правила офіційно застосовуються тільки в межах ЄС, очевидно, що їхній вплив вийде за межі 27 держав-членів, оскільки телефони надходять у регіон із різних куточків світу. Це означає, що Apple також зобов'яжуть розкрити автономність і ремонтопридатність iPhone.

Раніше стало відомо, що ЄС зобов'яже виробників смартфонів та іншої техніки повернути знімні батареї. Очікується, що нові правила набудуть чинності з 2027 року.

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