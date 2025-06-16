Fairphone 6 отримав модульну конструкцію, максимальну ремонтопридатність і збалансовані характеристики.

Нідерландська компанія Fairphone готується до запуску нового покоління свого модульного смартфона. Модель Fairphone 6 офіційно представлять 25 червня, але ключові параметри, дизайн і навіть ціна вже відомі.

Смартфон стане компактнішим: LTPO P-OLED-дисплей діагоналлю 6,46 дюйма замінять на 6,31-дюймовий. Роздільна здатність – 2484 х 1116 пікселів, кадрова частота – 120 Гц. Дисплей буде захищений склом Corning Gorilla Glass 7i.

За продуктивність відповідатиме процесор Snapdragon 7s Gen 3, доповнений 8 ГБ ОЗП і накопичувачем на 256 ГБ. Батарея місткістю 4200 мАг буде знімною і підтримуватиме зарядку потужністю до 30 Вт. Також повідомляється про основну камеру на 50 Мп (f/1,56), ширік 13 Мп (120 градусів) і фронталку на 32 Мп (f/2,0).

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Втім, головна особливість пристрою – максимальна ремонтопридатність. На відміну від інших сучасних смартфонів, корпус яких проклеєний, а компоненти тримаються на пропрієтарних гвинтах, тут все набагато простіше. Користувачі зможуть самостійно замінити дисплей, батарею, камери і навіть порт USB-C.

Також Fairphone 6 отримуватиме оновлення Android протягом 8 років. Судячи з усього, після 2033 року на пристрій продовжуватимуть приходити патчі безпеки. Смартфон випустять за ціною від 549 євро.

Як УНІАН вже розповідав, із 20 червня в Європі почнуть діяти нові вимоги до "екодизайну" смартфонів. Тепер усі пристрої, що надходять на ринок ЄС, повинні бути захищені від пилу і бризок, а також отримувати мінімум п'ять років оновлень ОС.

Смартфони, які найбільше купують в Європі 2025 року, складаються виключно з iPhone і Samsung, випливає зі звіту Counterpoint. Перше місце за продажами посів iPhone 16 Pro – на нього припадає 6% від європейського ринку смартфонів.

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