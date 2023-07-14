Нові правила наберуть чинності з 2027 року.

Якщо ви сумували за смартфонами зі знімними батареями, то ЄС остаточно прийняв закон, що зобов'язує робити акумулятори в гаджетах знімними – щоб користувачі могли їх швидко і без проблем замінити без походу в сервісний центр, повідомляє Android Authority.

Нові правила наберуть чинності з 2027 року. Також вони вводять маркування акумуляторів: виробники повинні вказувати інформацію про місткість, довговічність і хімічний склад акумулятора.

Метою законопроєкту є створення економіки замкнутого циклу для акумуляторів. Він передбачає максимально можливе перероблення і повторне використання матеріалів. В ідеальному сценарії акумулятори старих смартфонів повинні повністю перероблятися для створення нових, проте реалістично припустити, що не всі матеріали можуть бути використані на 100%.

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ЗМІ припускають, що хоч закон обов'язковий тільки для пристроїв, що продаються в країнах ЄС, великі виробники на кшталт Samsung, Google і Apple, скоріш за все, будуть застосовувати його стандарти і в інших регіонах.

Нагадаємо, раніше аналогічне рішення було прийнято стосовно ноутбуків. У майбутньому користувачі не матимуть труднощів із заміною акумулятора на своїх портативних комп'ютерах.

ЄС продовжує посилювати вимоги до виробників електроніки

Минулого року ЄС остаточно схвалив законопроєкт, який зробить стандарт USB-C обов'язковим для більшої частини користувальницької. З 1 грудня 2024 року їм повинні бути оснащені всі смартфони, планшети, камери, навушники, електронні книги, консолі і т. д.

Також з 5 березня 2024 року набирає чинності закон про цифрові ринки, що зобов'язує Apple та інші IT-корпорації дозволити використання на своїх платформах сторонніх магазинів додатків і платіжних систем. Також ці компанії зобов'язані надати користувачам можливість видаляти встановлені додатки.

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