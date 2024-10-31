Нічого подібного на ринку ще не було.

Щороку редакція популярного журналу Time обирає 200 найкращих винаходів і ґаджетів, які роблять світ "кращим, розумнішим та цікавішим". Майже всі з них варті уваги, включно зі смартфонами. Цього року таким став Huawei Mate XT Ultimate Design.

Особливістю смартфона стала інноваційна складна конструкція з двома лініями згину / трьома екранами. Девайс вражає великим дисплеєм, який розкривається до 10,2 дюйма, перетворюючи його на планшет, йдеться в публікації Time.

Телефон має до 1 ТБ пам'яті та чотирилінзову камеру, яка здатна працювати в будь-якій зі складних конфігурацій. Huawei Mate XT також отримав акумулятор великою ємністю 5600 мАг, що вражає з огляду на тонкість девайсу: лише 3,6 міліметра в розгорнутому вигляді.

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Таким чином, Huawei перевершила своїх світових конкурентів, ставши першою компанією, що випустила на ринок складаний телефон із трьома екранами.

Поки що Huawei Mate XT Ultimate Design доступний тільки в Китаї за ціною $2800. На початку 2025 року має відбутися його глобальний реліз.

Статистика продажів показує, що складні пристрої останніми роками стають дедалі популярнішими у користувачів – навіть незважаючи на високий цінник і проблеми зі складками. Наприклад, у свіжому рейтингу задоволеності AnTuTu половину Топ-10 посідають складані моделі, включно з першим місцем.

Як повідомляв УНІАН, поки інші виробники випускають смартфони зі складаними екранами, Apple вирішила зосередитися на розробці складного MacBook. Компанія вважає, що складані екрани більш затребувані в пристроях із великим розміром дисплея, таких як ноутбуки та планшети.

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