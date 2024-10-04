Примітно, що половину списку займають складані моделі, які поступово захоплюють ринок.

Бенчмарк AnTuTu представив рейтинг смартфонів на базі ОС Android з найбільшим рівнем задоволеності користувачів - його ще називають "народним". Тобто він складається з оглядкою не на тести, а на реальні відгуки користувачів.

За підсумками вересня, перше місце посів складаний Oppo Find N3, яким люди задоволені на 99,09%. Його люблять за "тонкий корпус, виняткові дисплеї з майже непомітною складкою на основному, а ще потужне залізо".

Друге місце, згідно з відгуками користувачів, посідає Honor Magic 6 Ultimate Edition з оцінкою в 97,65%. Цей китайський суперфлагман отримав найтоповішу "начинку", а в тестах камери і дисплея випереджає і iPhone 16 Pro Max, і майже всі Android. Замикає трійку лідерів Huawei Pura 70 Pro+ з підтримкою двостороннього супутникового зв'язку.

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Інші смартфони, що потрапили до рейтингу: Honor Magic V2, Vivo X Fold 3 Pro, Samsung Galaxy S23 Ultra, Galaxy S24+, Oppo Find X7 Ultra, Galaxy Z Fold 5 і Huawei Mate X3. Як видно, інтерес до складаних смартфонів сьогодні великий, особливо у форм-факторі "книжки".

Якщо ви в пошуках нового смартфона, AnTuTu також оновили рейтинги найвигідніших за ціною/якістю Андроїдів. Як виявилося, рівних Redmi Turbo 3 і OnePlus Ace 3 Pro у своїх цінових категоріях немає.

Як вже повідомляв УНІАН, піратству на Android, схоже, прийшов кінець. Нова уліліта блокує платні додатки, якщо вони були встановлені не з Play Market. Блокування можна тимчасово уникнути, не оновлюючи ОС. Але цей крок загрожує вразливістю системи.

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