У найдешевшій категорії перше місце посів Redmi Turbo 3, а в найдорожчій – OnePlus 13.

Автори популярного мобільного бенчмарка оновили рейтинги найкращих Android-девайсів за співвідношенням ціни і продуктивності в різних цінових категоріях. Дані актуальні станом на листопад 2024 року.

В останні місяці ринок субфлагманів і смартфонів середнього рівня "захопили" моделі iQOO. Крім того, відзначається дебют OnePlus 13, одного з перших топових смартфонів на базі процесора Qualcomm Snapdragon 8 Elite.

Redmi Turbo 3 – найкращий бюджетний смартфон на цей час

У квітні Xiaomi представила один з найкращих смартфонів за останній час. Мова про Redmi Turbo 3 на базі чіпа Snapdragon 8s Gen 3. Пристрій пропонує флагманське залізо, яскравий OLED-екран і супершвидку зарядку 90 Вт, яка повністю заряджає батарею за пів години.

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Відразу за ним іде Realme GT Neo 6. З точки зору рентабельності iQOO Z9 Turbo також надзвичайно конкурентоспроможний.

Серед смартфонів вартістю до $410 лідер – iQOO Neo 10. Попри статус середняка, він може похизуватися торішнім флагманським чипом Snapdragon 8 Gen 3 і основним модулем Sony IMX921 з роздільною здатністю 50 Мп.

Сходинкою нижче розмістився iQOO Z9 Turbo+. Замикає трійку iQOO Neo9S Pro.

Серед моделей у ціновому діапазоні $410-550 найкращим вважається iQOO Neo 10 Pro, який отримав актуальний процесор від MediaTek, Dimensity 9400, і комбо акумулятора на 6000 мАг + швидкої зарядки 120 Вт.

Також у топі знайшлося місце REDMI K80 Pro і Realme GT7 Pro.

Найкращий із найкращих – OnePlus 13

І нарешті в рейтингу смартфонів від 550 доларів і вище перше місце належить OnePlus 13. Модель отримала найпередовіші рішення в індустрії й на сьогодні є найпотужнішим флагманом не лише серед Android, а й у принципі.

Сходинкою нижче розмістився OPPO Find X8. Третє місце дісталося Honor Magic 7.

Свіже опитування показало, які Android-смартфони найбільше влаштовують користувачів і можуть називатися народними. У топ-3 за кількістю позитивних відгуків увійшли дві складні моделі і топовий флагман Honor.

Як УНІАН уже писав, у 2025 році на ринку почнуть з'являтися смартфони з акумулятором 8000 мАг. Зазвичай батареї з такою ємністю використовуються в планшетах середнього рівня.

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