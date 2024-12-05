До трійки лідерів за кількістю позитивних відгуків увійшли дві складні моделі.

Автори бенчмарка AnTuTu опублікували свіжий рейтинг Android-смартфонів, заснований не на їхніх характеристиках, а на рівні задоволеності. Тобто, наскільки власник смартфона задоволений ним і хоче користуватися далі.

Із середньої оцінки виходить рейтинг моделей – ось які смартфони найбільше влаштовують користувачів і можуть називати "народними":

Honor Magic6 Ultimate Edition (98,06%);

OPPO Find N3 (97,93%);

Honor Magic V2 (97,14%);

Redmi Note 14 Pro+ (95,48%);

Samsung Galaxy S24+ (95%);

Xiaomi 15 (94,94%);

OPPO Find X7 Ultra (94,84%);

vivo X Fold3 Pro (94,4%);

HUAWEI Pura 70 Pro+ (93,9%).

OPPO Find X8 (93,75%).

Лідером серед користувачів став маловідомий на міжнародному ринку Honor Magic 6 Ultimate Edition. Цей китайський суперфлагман має топову "начинку", а в тестах камери і дисплея випереджає і iPhone 16 Pro Max, і майже всі Android-пристрої.

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Друге і третє місце займають складні моделі, виконані в популярному форм-факторі "смартфон-книжка". Усе це свідчить про зростання інтересу користувачів до цього ринку. У десятці лідерів, крім інших, можна побачити новенький Xiaomi 15.

Уся перша десятка найбільш продаваних смартфонів у світі складається з iPhone і Samsung Galaxy, якщо не брати до уваги одного Xiaomi Redmi. На вершині рейтингу розташувався звичайний iPhone 15, а Android-смартфон, який найбільше купують – Galaxy A15 4G.

Як УНІАН уже писав, у 2025 році на ринку почнуть з'являтися смартфони з акумулятором 8000 мАг. Зазвичай батареї з такою ємністю використовуються в планшетах середнього рівня.

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