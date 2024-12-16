Чекаємо на новинки 22 січня.

Не чекаючи офіційного анонсу, в інтернет виклали дату проведення зимового заходу Samsung Galaxy Unpacked разом зі списком девайсів, які там представлять.

Якщо ці дані вірні, чекати заходу залишилося не так вже й довго – датою анонсу нових пристроїв стане 22 січня 2025 року. Під час презентації, за словами джерела, компанія представить:

Samsung Galaxy S25

Samsung Galaxy S25+

Samsung Galaxy S25 Ultra

XR-гарнітуру з кодовою назвою "Project Moohan".

З чуток, смартфони Samsung Galaxy S25 отримають чіпи Snapdragon 8 Elite, бездротову зарядку Qi2, і, можливо, функцію супутникового зв'язку.

Відео дня

Основний акцент цього року зроблять на Ultra-моделі. Galaxy S25 Ultra приписують трохи оновлений дизайн, 16 ГБ ОЗП і надширік з новим 50-Мп сенсором. Також стверджується, що новий флагман Samsung буде меншим і легшим за попередників.

Що стосується XR-гарнітури, то аксесуар Samsung не буде схожий на Apple Vision Pro. Замість цього корейський виробник адаптує технології окулярів Ray-Ban Meta Smart Glasses. Очікується, що демонстрація в січні не буде повноцінною презентацією: покажуть невеликий тизер у вигляді "відео або зображення".

Також у мережі ходять розмови про Galaxy S25 Slim. Samsung нібито готує ще "ультратонку" модель для конкуренції з iPhone 17 Air. Однак її, найімовірніше, анонсують ближче до осені 2025-го.

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