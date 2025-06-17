Samsung лідирує на світовому ринку смартфонів, тоді як Apple і Xiaomi втратили частину своїх позицій.

Аналітики TrendForce опублікували цікавий рейтинг виробників смартфонів – в його основі лежать не продажі, а обсяги виробництва. Як з'ясувалося, номером один за цим показником є Samsung.

У першому кварталі 2025 року корейська компанія поставила на світовий ринок 64 млн смартфонів, що на 21% більше, ніж за аналогічний період 2024-го. Це дало змогу Samsung захопити 22% світового ринку, пише SamMobile.

Apple і Xiaomi, що розташувалися на другому і третьому місцях, навпаки, втратили частину своїх позицій – особливо це стосується корпорації з Купертіно. Причиною спаду аналітики називають слабкий інтерес до серії iPhone 16 і зниження попиту в Китаї.

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У TrendForce зазначають, що успіх Samsung зумовлений величезним асортиментом флагманських і субфлагманських смартфонів, включно зі свіжим Galaxy S25 Edge. Також до прем'єри готуються складані Galaxy 7-го покоління, виробництво яких почалося якраз на початку року.

Крім того, компанії довелося наростити темпи виробництва, щоб імпортувати якомога більше пристроїв до США до того, як наберуть чинності введені командою президента Дональда Трампа торгові обмеження.

Якщо в планах Apple нічого не зміниться, нові Айфони будуть представлені у вересні - і є 17 причин, чому краще почекати на iPhone 17. Тоді ж вийде iOS 26, яка стане наймасштабнішим оновленням з часів iOS 7.

На 2025 рік у Samsung заплановано ще багато новинок. Влітку анонсують нове покоління складаних смартфонів Galaxy Z Fold і Flip. Також уперше в серії з'явиться бюджетна модель. Цього року Samsung, за чутками, також випустить перший складаний смартфон із потрійним екраном.

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