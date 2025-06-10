Ви можете завантажити бета-версію iOS 26 просто зараз на свій iPhone / фото Apple

На вчорашній конференції WWDC 2025 Apple замість iOS 19 представила відразу iOS 26 у новому "скляному" дизайні. У компанії називають апдейт найбільшим за останні 11 років, тобто з часів iOS 7.

Якщо вам не терпиться зацінити нововведення, ви можете взяти на себе ношу бета-тестера. Важливий момент – перед встановленням обов'язково зробіть резервну копію смартфона, щоб у разі "відкату" мати можливість відновити всі дані. Робиться це просто: "Параметри" → Apple ID → iCloud → "Резервна копія" → "Резервна копія iCloud".

Як встановити iOS 26 на свій iPhone

  • Перейдіть з iPhone за посиланням на сайт для розробників Apple. Вам буде запропоновано увійти в систему – використовуйте свій Apple ID і пароль.
  • Прийміть ліцензійну угоду і дочекайтеся, поки завантажиться сторінка "Tools and resources".
  • Тепер йдемо в "Параметри" → "Основні" → "Оновлення ПЗ" > "Бета-оновлення" і вибираємо iOS 26 Developer beta у списку;
  • Дочекайтеся, поки смартфон виявить оновлення, і встановіть його як звичайну прошивку.

У випадку з iPad і iPadOS 26 порядок дій аналогічний.

Відео дня

Покрокова інструкція з фото:

Фото iOS 26 10 червня 2025
Фото iOS 26 10 червня 2025
Фото iOS 26 10 червня 2025
Фото iOS 26 10 червня 2025
Фото iOS 26 10 червня 2025
Фото iOS 26 10 червня 2025

Хто зможе оновитися до iOS 26

Оновлення iOS 26 не підтримує відразу кілька старих айфонів. Йдеться про iPhone XR, iPhone XS та iPhone XS Max. Це тріо моделей, випущених у 2018 році, залишаться на iOS 18. Таким чином оновитися до iOS 26 можна на iPhone 11 і новіше.

  • Уся лінійка iPhone 16
  • Уся лінійка iPhone 15
  • Уся лінійка iPhone 14
  • Уся лінійка iPhone 13
  • Уся лінійка iPhone 12
  • Уся лінійка iPhone 11
  • iPhone SE (2020 і 2022)

Оновлення тестуватимуть усе літо, а релізну версію випустять у вересні разом із новими айфонами.

Джерела Bloomberg пишуть, що iOS 26 "підготує ґрунт" для ювілейного iPhone у 2027 році, який відрізнятиметься вигнутими скляними гранями, ультратонкими рамками й екраном без будь-яких вирізів.

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