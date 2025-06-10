Публічний реліз нової операційки відбудеться у вересні. Але бета-версія вже доступна ентузіастам.

На вчорашній конференції WWDC 2025 Apple замість iOS 19 представила відразу iOS 26 у новому "скляному" дизайні. У компанії називають апдейт найбільшим за останні 11 років, тобто з часів iOS 7.

Якщо вам не терпиться зацінити нововведення, ви можете взяти на себе ношу бета-тестера. Важливий момент – перед встановленням обов'язково зробіть резервну копію смартфона, щоб у разі "відкату" мати можливість відновити всі дані. Робиться це просто: "Параметри" → Apple ID → iCloud → "Резервна копія" → "Резервна копія iCloud".

Як встановити iOS 26 на свій iPhone

Перейдіть з iPhone за посиланням на сайт для розробників Apple. Вам буде запропоновано увійти в систему – використовуйте свій Apple ID і пароль.

Прийміть ліцензійну угоду і дочекайтеся, поки завантажиться сторінка "Tools and resources".

Тепер йдемо в "Параметри" → "Основні" → "Оновлення ПЗ" > "Бета-оновлення" і вибираємо iOS 26 Developer beta у списку;

Дочекайтеся, поки смартфон виявить оновлення, і встановіть його як звичайну прошивку.

У випадку з iPad і iPadOS 26 порядок дій аналогічний.

Відео дня

Покрокова інструкція з фото:

Хто зможе оновитися до iOS 26

Оновлення iOS 26 не підтримує відразу кілька старих айфонів. Йдеться про iPhone XR, iPhone XS та iPhone XS Max. Це тріо моделей, випущених у 2018 році, залишаться на iOS 18. Таким чином оновитися до iOS 26 можна на iPhone 11 і новіше.

Уся лінійка iPhone 16

Уся лінійка iPhone 15

Уся лінійка iPhone 14

Уся лінійка iPhone 13

Уся лінійка iPhone 12

Уся лінійка iPhone 11

iPhone SE (2020 і 2022)

Оновлення тестуватимуть усе літо, а релізну версію випустять у вересні разом із новими айфонами.

Джерела Bloomberg пишуть, що iOS 26 "підготує ґрунт" для ювілейного iPhone у 2027 році, який відрізнятиметься вигнутими скляними гранями, ультратонкими рамками й екраном без будь-яких вирізів.

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