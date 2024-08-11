На відміну від айфонів, Android-пристрої вже давно вийшли вперед за потужністю зарядки, причому це не обов'язково має бути флагман.

Більшість смартфонів уже давно можна зарядити від 0 до 100% менше ніж за годину, однак деякі виробники продовжують експериментувати, щоб у разі чого зарядити девайс за лічені хвилини.

У добірці Xinping Technology зібрані смартфони з найпотужнішими блоками живлення у 2024 році. Простіше кажучи, вони заряджаються швидше за конкурентів. За основу брався час, який потрібен для досягнення 100%.

Переможцем "перегонів" став Realme GT Neo 5, поки що єдиний смартфон на ринку з 240-ватною зарядкою. Як зазначають експерти, для повної зарядки йому необхідно 10 хвилин і 59 секунд.

Redmi Note 12 Explorer Edition, що перебуває на другому місці, заряджається за 11 хвилин і 13 секунди. Він залучає адаптер потужністю 210 Вт.

Замикає трійку ігровий смартфон iQOO 10 Pro з адаптером потужністю 200 Вт – на повне заповнення заряду необхідно 12 хвилин і 16 секунд.

Також фахівці рекомендують звернути увагу на iQOO 11S, Red Magic 8 Pro+, Realme GT Neo 3, OnePlus Ace / Ace 2 Pro і Realme GT 5. Усім їм для повної зарядки потрібно менше ніж 20 хвилин.

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Актуальні iPhone 15, попри свою високу автономність, посідають останні місця в цьому рейтингу – на їхню повну зарядку потрібно майже дві години. З чуток, у серії iPhone 16 потужність дротової зарядки нарешті зросте з 27 до 40 Вт.

Якщо ви в пошуках телефону, який не застаріє і через п'ять років, експерти AnTuTu публікували рейтинг найпотужніших Android-пристроїв. Перші три місця посідають смартфони Nubia, OnePlus і Xiaomi.

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