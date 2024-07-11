Потужність дротової зарядки зросте з 27 до 40 Вт, а потужність MagSafe - з 15 до 20 Вт.

Наступне покоління iPhone відзначиться помітним бустом у швидкості зарядки. Портал ITHome стверджує, що Pro-версії iPhone 16 отримають швидку зарядку на 40 Вт, а з використанням MagSafe – 20 Вт.

Як відомо, актуальні iPhone підтримують дротову зарядку лише до 27 Вт і бездротову до 15 Вт з використанням MagSafe. Флагмани з Android вже давно пішли вперед за потужністю зарядки, а деякі пристрої і зовсім підтримують адаптери 240 Вт (від 0% до 100% за 9 хвилин).

Інформація з'явилася на тлі чуток про більш ємні акумулятори у всіх моделях iPhone 16. Інсайдери називають такі цифри:

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iPhone 16 – 3561 мАг;

iPhone 16 Plus – 4006 мАг;

iPhone 16 Pro – 3355 мАг;

iPhone 16 Pro Max – 4676 мАг.

Раніше джерела MacRumors писали про новий металевий корпус для акумуляторів iPhone 16. Матеріал забезпечить більшу щільність енергоелемента і полегшить заміну батареї. На тлі цих висловлювань чутки про більш потужну зарядку виглядають вкрай правдоподібно.

Тест швидкості зарядки показав, що iPhone 15 Pro заряджається повільніше за всі смартфони на ринку. Незважаючи на відмову від Lightning і перехід на USB Type-C, флагманам Apple так само потрібно дві години для повної зарядки. Сьогодні навіть бюджетні Android набирає 100% менше ніж за годину.

Якщо в планах Apple нічого не зміниться, серія iPhone 16 буде представлена в середині вересня 2024 року. Раніше інсайдер розкрив усі характеристики та ціни iPhone 16 Pro і iPhone 16 Pro Max.

А на весну 2025 року Apple запланувала випуск нового бюджетного iPhone SE, на який чекає великий редизайн. Зокрема, на зміну застарілому 4,7 дюймовому IPS-дисплею прийде 6,1-дюймовий OLED-дисплей, а цінник збережеться на рівні $429.

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