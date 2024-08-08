На цю мить Nothing Phone (2a) Plus є одним з найбільш живучих смартфонів на ринку.

Минулого тижня компанія Nothing представила Phone (2a) Plus. Недорогий, але потужний телефон протестували фахівці GSMArena і високо оцінили його час автономної роботи.

Наразі Nothing Phone (2a) Plus є одним з найбільш живучих смартфонів на ринку. За цим показником він випереджає навіть топовий iPhone 15 Pro Max, який довгий час залишався серед лідерів за автономністю.

В огляді йдеться про те, що при активному навантаженні пристрій з батареєю на 5000 мАг показав середній результат у 16 годин 48 хвилин, випередивши базовий Nothing Phone (2a) приблизно на одну годину. У режимі розмови апарат пропрацював понад 43 години. Відео на ньому можна дивитися безперервно майже цілий день. А ось в іграх результат скромніший – 9 годин.

Відео дня

До 100% батарея заряджається за годину, до 69% за пів години, до 30% за 15 хвилин. Ці швидкості далекі від найкращих, доступних у цій ціновій категорії, але загалом вони доволі солідні, зазначили експерти.

Nothing Phone (2a) Plus вийшов із 6,7-дюймовим дисплеєм AMOLED із частотою оновлення 120 Гц і яскравістю 3000 ніт. Смартфон отримав ексклюзивний чип MediaTek Dimensity 7350 Prо, 12 гігабайтів ОЗП LPDDR5 і задню панель, що світиться.

Смартфон вийшов на ринок із фірмовою оболонкою NothingOS 2.6 (Android 14) і підтримкою штучного інтелекту ChatGPT. Є захист від вологи IP54, NFC, сканер відбитків пальців під дисплеєм, стереодинаміки. Ціна – 399 доларів (~16 300 грн).

Якщо ви в пошуках телефону, який буде актуальним і через 5 років, експерти AnTuTu публікували рейтинг найпотужніших Android-пристроїв. Перші три місця посідають смартфони Nubia, OnePlus і Xiaomi.

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