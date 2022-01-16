Очікується, що презентація нових айпадів відбудеться в березні або квітні.

У 2022 році Apple оновить відразу кілька планшетів В першу чергу, мова йде про новий надпотужний iPad Pro і флагманський iPad Air п'ятого покоління.

Якщо вірити даним інсайдерів, майбутній iPad Air, який востаннє оновлювався у 2020 році, забезпечать характеристиками від iPad mini (2021): 5G, чіпом A15 і модернізованою 12-МП фронтальною камерою з функцією "В центрі уваги". Тильний фотомодуль, найімовірніше, не зміниться.

Очікується, що iPad Air 5 вийде у квітні або березні, разом з бюджетним айфоном.

Зміни торкнутися і найпотужнішого планшета компанії iPad Pro. Він отримає бездротову зарядку в логотипі з яблучком на його задній панелі – саме ця область, в теорії, буде служити тією точкою, через яку нові айпади будуть заряджатися, приєднавшись до MagSafe-зарядці.

Разом з тим бездротова зарядка запропонує більшу потужність, в порівнянні з аналогічною для iPhone (15 Вт). З інших нововведень свіжих iPad згадуюється "прокачана" камера, більш місткий акумулятор і свіже покоління процесорів. Найімовірніше, це буде чіп M2, який встановлять і в новий MacBook Air.Читайте такожТри iPad, п'ять Mac, AR-гарнітура та iPhone 14 без "чубчика": чого чекати від Apple у 2022 році

Раніше УНІАН вже писав, що "податок на Google" змусив Apple підвищити вартість програм для України. У ціну закладуть 20% ПДВ, що передбачено законом про податок для інтернет-гігантів. При цьому старі тарифи залишаться дійсними для підписок з автоматичним оновленням.

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