Так вирішили зробити через введення в Україні податку для інтернет-гігантів.

Техногігант Apple готовий підвищити ціни на програми та покупки в додатках в онлайн-магазині App Store відразу в декількох країнах.

Середи них є і Україна – через новий податок на додану вартість у розмірі 20%. Ціни повинні зрости протягом декількох наступних днів, пише AIN.UA.

Підвищення цін пов'язане з прийнятим в Україні "податком на Google", який почали брати з 1 січня. Відтак низка технологічних гігантів раніше теж повідомили, що підвищать ціни на свою продукцію. Серед них Amazon, Meta (для реклами в Facebook), Google, Steam і т. д.

Як тільки ці зміни вступлять в силу, розділ ціни і доступність в розділі Мої програми буде оновлено. Ви можете в будь-який час змінити ціни на свої додатки і покупки в додатках (включаючи підписки з автоматичним оновленням) в App Store Connect. Якщо ви пропонуєте підписку, ви можете зберегти старі ціни для існуючих передплатників.

Йдеться у повідомленні Apple розробникам, яке цитує видання. Важливо наголосити, що зазначене підвищення не торкнеться старих підписок з автоматичним оновленням – для них розробникам дозволили залишити старі ціни.

Детальніше про податок:

Він був схвалений ще в червні 2021 року. У народі його охрестили "податком на Google". Він поширюється на компанії-нерезидентів, які надають українцям електронні послуги або рекламу, але не мають представництва в Україні, таких як Facebook, TikTok, YouTube, Google, Apple, Microsoft та інші.

Оскільки міжнародні компанії не хочуть втрачати доходи на українському ринку, вони платять податок на додану вартість у розмірі 20% в іноземній валюті. Очікується, що нововведення забезпечить рівні умови для українського та закордонного інтернет-бізнесу.

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