Очікується, що iPhone SE третього покоління буде виконаний в дизайні "вісімки" та підтримувати 5G.

Перша в 2022 році презентація Apple відбудеться в березні або квітні. Про це розповів журналіст Bloomberg Марк Гурман. Вона пройде в цифровому форматі і буде присвячена бюджетної моделі iPhone SE 3.

Зовні вона буде точною копією випущеного два роки тому iPhone SE (2020), тобто нагадувати iPhone 8. Єдиною важливою відмінністю новинки від поточної моделі стане використання нового чипсета з підтримкою 5G.

Раніше в мережі писали, що новий iPhone SE третього покоління коштуватиме близько $400, у гривнях це приблизно 10-11 тис., але на тлі ціноутворення техніки Apple в Україні це малоймовірно. Проте новинка все одно повинна бути найдешевшою з актуальних. Наразі попередній iPhone SE оцінюється в 15-16 тисяч гривень.

Разом з новим бюджетним айфоном, Apple може анонсувати на прийдешньому заході новий 27-дюймовий iMac і Mac mini на процесорах M1 Pro і M1 Max, проте у Bloomberg в цьому не впевнені. Компанія вже робила анонси в зазначений період. У квітні 2020 року був анонсований iPhone SE другого покоління.

Читайте такожТри iPad, п'ять Mac, AR-гарнітура та iPhone 14 без "чубчика": чого чекати від Apple у 2022 роціДругим заходом Apple у 2022 році стане презентація WWDC для розробників, яка відбудеться в червні. На ній розкажуть про iOS 16, tvOS 16, macOS 13 і watchOS 9. Третій рік поспіль івент проходитиме повністю в онлайн-режимі.

Раніше повідомлялося, що у нових Айфонах зникне слот для сім-карти. Замість цього буде впроваджена технологія eSIM, яка все частіше зустрічається в нових смартфонах.

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