Новинка має стати універсальним рішенням для багатьох завдань.

Компанія Apple працює над гігантським iPad, який повинен стати центром "розумного" будинку. Передбачається, що це пристрій 2 в 1, який можна використовувати як розумний дисплей для будинку і як планшет.

Такою інформацією поділився авторитетний інсайдер Марк Гурман з Bloomberg.

Є відомості, що протягом кількох років купертинівці випустять на ринок iPad діагоналлю 15 дюймів з хорошою камерою в альбомній орієнтації, потужними колонками і настінним кріпленням. Він буде схожий на смарт-екран Echo Show 15 від Amazon.

Читайте такожТри iPad, п'ять Mac, AR-гарнітура та iPhone 14 без "чубчика": чого чекати від Apple у 2022 роціПланшет отримає топовий процесор і особливе ПЗ для роботи з пристроями розумного будинку, для підключення до гаджетів і для багатьох інших завдань. Наразі в Apple є все необхідне для запуску нової продуктової лінійки, підтверджує джерело.

Також компанія готує більш доступну альтернативу у вигляді iPad Pro з екранами діагоналлю 11 і 12, 9 дюйма у 2022-му. Обидва вони будуть оснащені мін-світлодіодним дисплеєм і підтримуватимуть бездротову зарядку Mag-Safe, а також зворотну бездротову зарядку.

Як раніше писав УНІАН, в першому кварталі 2022 року, тобто в січні, лютому або березні, на ринку з'явиться новий бюджетний смартфон - Apple iPhone SE 3. Передбачається, що новинка навряд чи буде кардинально відрізнятися від поточного покоління.

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Автор: Денис Пономаренко