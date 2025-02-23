Четвертий смартфон лінійки Samsung Galaxy S25 – S25 Edge все ще не представлений офіційно, але тестова версія телефону несподівано опинилася на короткому відеоогляді в іспаномовного ютубера Alexis Garza, та ще й у ввімкненому стані.
Відео вже видалили, але інтернет все пам'ятає, тому тепер про тонкий S25 Edge відомо, що:
- Товщина – близько 6 мм. Новинка стане найтоншим флагманом Samsung в історії.
- Смартфон працює на базі Snapdragon 8 Elite і поставляється з 12 ГБ ОЗП.
- Ємність акумулятора становить 4000 мАг.
- Ззаду у S25 Edge всього дві камери. Як стверджують чутки, основний сенсор має бути на 200 Мп.
У ролику не тільки показали пристрій, а й порівняли його з Galaxy Z Fold 6. І S25 Edge виглядає лише трохи товщим, ніж одна з половинок складного пристрою.
Galaxy S25 Edge був офіційно підтверджений і навіть показаний на презентації основних моделей S25 у січні, проте повноцінний анонс версії Edge очікується наприкінці весни чи на початку літа. Смартфон буде дешевшим за Galaxy S25 Ultra, але дорожчим за Galaxy S25+.
Основним конкурентом девайса стане iPhone 17 Air, який вийде восени. Він буде навіть тоншим за Galaxy S25 Edge, але Samsung, на відміну від Apple, не планує жертвувати технічними характеристиками.