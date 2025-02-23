Офіційна презентація девайса очікується наприкінці весни або на початку літа.

Четвертий смартфон лінійки Samsung Galaxy S25 – S25 Edge все ще не представлений офіційно, але тестова версія телефону несподівано опинилася на короткому відеоогляді в іспаномовного ютубера Alexis Garza, та ще й у ввімкненому стані.

Відео вже видалили, але інтернет все пам'ятає, тому тепер про тонкий S25 Edge відомо, що:

Товщина – близько 6 мм. Новинка стане найтоншим флагманом Samsung в історії.

Смартфон працює на базі Snapdragon 8 Elite і поставляється з 12 ГБ ОЗП.

Ємність акумулятора становить 4000 мАг.

Ззаду у S25 Edge всього дві камери. Як стверджують чутки, основний сенсор має бути на 200 Мп.

У ролику не тільки показали пристрій, а й порівняли його з Galaxy Z Fold 6. І S25 Edge виглядає лише трохи товщим, ніж одна з половинок складного пристрою.

Відео дня

Galaxy S25 Edge був офіційно підтверджений і навіть показаний на презентації основних моделей S25 у січні, проте повноцінний анонс версії Edge очікується наприкінці весни чи на початку літа. Смартфон буде дешевшим за Galaxy S25 Ultra, але дорожчим за Galaxy S25+.

Основним конкурентом девайса стане iPhone 17 Air, який вийде восени. Він буде навіть тоншим за Galaxy S25 Edge, але Samsung, на відміну від Apple, не планує жертвувати технічними характеристиками.

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