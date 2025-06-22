Пристрій буде доступний для покупки з 24 червня.

У мережу витекли фотографії лімітованої Meta Quest 3S Xbox Edition. Автором зливу став інсайдер Zuby_Tech, а джерела Game Sandwich повідомляють, що гарнітура надійде в продаж 24 червня.

Спеціальна версія шолома буде оформлена в чорно-зеленій колірній гамі Xbox, у комплекті сам VR-шолом зі 128 ГБ пам'яті, Elite Strap, бездротовий геймпад Xbox і тримісячна підписка Game Pass Ultimate. Ціна - 399 доларів. Внутрішньо це все той же Meta Quest 3S, просто під іншим брендом.

Meta ще у квітні відкрила свою платформу для сторонніх виробників, тоді ж ASUS анонсувала свій VR-шолом під лейблом ROG, а Meta обіцяла випустити лімітку в стилі Xbox.

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Microsoft поступово стягує користувачів Meta Quest в екосистему Xbox. Уже зараз можна стрімити ігри з Game Pass Ultimate прямо на шолом із повноцінним 1080p і 60 fps на гігантському віртуальному екрані.

Раніше Xbox анонсував портативну консоль, створену спільно з ASUS ROG. Консоль працюватиме на Windows 11.

Усе це - частина плану Xbox щодо нового вектора розвитку консолей. Компанія більше не робитиме свої власні пристрої, а віддаватиме їх на виробництво стороннім компаніям.

Крім того, нещодавно Microsoft і AMD уклали партнерство для створення нових консолей Xbox. Президент Xbox Сара Бонд підкреслила, що наступне покоління консолей Xbox не буде прив'язане до якогось одного пристрою, а запропонує багато приставок, як стаціонарних, так і портативних.

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