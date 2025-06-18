Схоже, наступні приставки Xbox дійсно працюватимуть на Windows.

Microsoft анонсувала довготривалу співпрацю з AMD. Компанії разом розроблятимуть процесори для наступного покоління консолей Xbox.

Майбутні чіпи будуватимуться на останніх досягненнях у сфері штучного інтелекту та графічних технологій. Усе, щоб подарувати користувачам максимально якісну картинку та імерсивний геймплей.

Президент Xbox Сара Бонд підкреслила, що наступне покоління консолей Xbox не буде прив'язане до якогось одного пристрою, а запропонує багато приставок, як стаціонарних, так і портативних.

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Це підтверджує слова видання The Verge, які раніше повідомляли, що Microsoft більше не буде сама робити консолі, а віддаватиме їх на аутсорс стороннім компаніям за ліцензією. Тож незабаром ринок заполонять консолі Xbox різної ціни та продуктивності.

Крім того, Бонд оголосила, що Microsoft працює над тим, щоб Windows стала головною ігровою платформою. Що, знову ж таки, перегукується із заявою The Verge, які також писали, що наступні Xbox працюватимуть на Windows.

Ролик завершився словами, що нове покоління Xbox уже втілюється в життя, і зовсім скоро ми дізнаємося про нього більше.

Раніше ми розповідали, що Xbox анонсував портативну консоль, створену спільно з ASUS ROG. Консоль працюватиме на Windows 11.

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