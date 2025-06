Deadpool VR стане ексклюзивом Meta Quest 3.

На Summer Game Fest 2025 анонсували Marvel's Deadpool VR, екшен від першої особи у віртуальній реальності з катанами та фірмовими жартами балакучого найманця.

Дедпул раптово опиняється в Можовсесвіті, підписує підозрілий контракт і вирушає рубати і тролити все, що рухається. У трейлері персонаж у виконанні Ніла Патріка Гарріса ламає четверту стіну і висміює як сам VR, так і конкурентів у всесвіті Marvel, дісталося навіть Людині-павуку з його "справжніми" AAA-іграми.

Гравцям дадуть у руки гармати, катани, кунаї і повну свободу творчо розчленовувати ворогів, чи то смачний удар у щелепу з гранатою, чи то запуск голови в пропелер. Буде і паркур, і битви з як культовими, так і зовсім невідомими лиходіями

Marvel's Deadpool VR вийде ексклюзивно на Meta Quest 3 і 3S наприкінці 2025 року.

