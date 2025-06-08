Консоль працюватиме на Windows 11.

Microsoft офіційно представила Xbox Ally, портативну консоль для ігор, який працює на адаптованій версії Windows 11 з інтерфейсом, заточеним під управління з геймпада і сенсора. Анонс відбувся на Xbox Games Showcase 2025 після місяців витоків і чуток.

Пристрій вийде у двох версіях: базовій Xbox Ally і просунутій Xbox Ally X. Остання побудована на новому процесорі AMD Ryzen AI Z2 Extreme із вбудованим нейропроцесором, здатним на 50 TOPS. Простіша версія отримає чіп Z2 A з урізаною графікою і продуктивністю.

Xbox Ally X оснащений 1080p-екраном із частотою 120 Гц і підтримкою VRR, як і ROG Ally X, що вийшов у липні 2024 року. Чи однакові у них дисплеї - невідомо.

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Microsoft працює над тим, щоб Windows стала нарешті придатною для портативного геймінгу. Пристрій запускатиметься одразу в перероблену Xbox App, тепер це повноцінний лаунчер, що об'єднує бібліотеки Steam, Epic Games та інших платформ. Застосунок адаптовано під сенсорне і геймпадне управління, що має вирішити стару проблему всіх портативок на Windows: незручність у навігації.

Також Microsoft оптимізує Windows 11 на рівні системи, прибираючи фонові процеси та візуальні елементи, що заважають роботі в іграх, на кшталт новинних віджетів, які з'їдають ресурси.

Дата релізу поки не названа, але компанія планує запустити Xbox Ally і Ally X до різдвяних свят 2025 року. Ціни теж не розкрили, але орієнтуватися варто на ROG Ally X: близько 799 доларів.

Характеристики Xbox Ally X:

Процесор: AMD Ryzen AI Z2 Extreme (8 ядер / 16 потоків, Zen 5)

Графіка: 16 ядер RDNA 3.5

ОЗП: 24 ГБ

SSD: 1 ТБ

Батарея: 80 Вт-год

Характеристики Xbox Ally:

Процесор: AMD Ryzen Z2 A (4 ядра / 8 потоків, Zen 2)

Графіка: 8 ядер RDNA 2

ОЗП: 16 ГБ

SSD: 512 ГБ

Батарея: 60 Вт-год

Раніше колишній директор Blizzard Майк Ібарра заявив, що портативна консоль від Microsoft - це помилка.

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