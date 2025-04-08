Однак зовсім без поліпшень компанія смартфон не залишить.

Поки Samsung експериментує з різними прототипами Galaxy S26 Ultra, стає зрозуміло, що революції в камерах чекати не варто.

За інформацією інсайдера PandaFlashPro, південнокорейський гігант знову покладається на перевірений 200-мегапіксельний сенсор HP2, той самий, що використовувався в Galaxy S23 Ultra, S24 Ultra і S25 Ultra. І хоча на горизонті маячить більш просунутий HP9, у справу він поки що не йде.

Проте, Samsung все ж націлена трохи поліпшити якість знімків: один з тестованих прототипів використовує той самий HP2, але з новою оптикою та іншою схемою розміщення пікселів. Йдеться про можливу підтримку змінної діафрагми, технології, що дозволяє об'єктиву підлаштовуватися під освітлення, як зіниця. Більше світла - яскравіша сцена. Менше світла - чіткіші деталі.

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Є ймовірність, що S26 Ultra стане першою моделлю в серії з трьома камерами замість чотирьох. Нещодавно ми повідомляли, що в прототипі смартфона прибрали одну камеру заради акумулятора з більшим об'ємом.

Раніше ми розповідали, що в мережі з'явилися офіційні зображення рекордно тонкого смартфона Samsung. Офіційний анонс Galaxy S25 Edge ще не відбувся, але очікується, що товщина корпусу становитиме всього 5,8 мм.

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