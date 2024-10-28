Заборона надійшла у відповідь на невиконання інвестиційних зобов'язань з боку Apple перед країною.

Уряд Індонезії заборонив продаж і використання будь-яких iPhone 16, Watch Series 10 та інших новинок Apple, представлених цієї осені, на території країни. Про це повідомляє The Economic Times.

В Індонезії є вимога до іноземних компаній: щоб вести діяльність на місцевому ринку, вони повинні вкладати гроші в місцеві виробництва. Apple же свої зобов'язання не виконала, вклавши в економіку лише ~95 млн доларів з потрібних $109 млн.

Через недоплату в розмірі 14 млн доларів індонезійці зараз залишилися без айфонів: Міністерство промисловості країни відмовилося видавати обов'язкові сертифікати IMEI, необхідні для легального продажу пристроїв у країні. Заборона стосується не лише продажу, а й експлуатацію всієї лінійки iPhone 16 і Watch Series 10, включно з уже проданими одиницями.

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Зазначається, що на сьогодні Індонезія – найбільша економіка Південно-Східної Азії з населенням майже 300 млн осіб і більш ніж 350 млн активних мобільних телефонів.

Чи буде Apple оскаржувати рішення або платити залишок грошей, невідомо.

Раніше повідомлялося, що Huawei вперше за 4 роки обійшла Apple за продажами смартфонів на найбільшому ринку – в Китаї. Високий попит на продукцію Huawei присутній як на флагманські серії (Mate і Pura), так і на інноваційні моделі на кшталт Mate XT, що складається втричі.

Apple, починаючи з понеділка, "завалить" нас цілою низкою новинок. Серед очікуваних анонсів: MacBook Pro на чипі M4 і перший редизайн Mac mini за 14 років.

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