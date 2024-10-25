Скільки анонсів буде, не уточнюється. Але інсайдери вже розкрили всі новинки.

Віцепрезидент Apple з маркетингу Грег Джосвіак на своїй сторінці в X повідомив, що "наступного тижня нас чекає захопливий тиждень анонсів, який почнеться в понеділок вранці".

У тизері, який розмістив Джосвіак, міститься згадка Mac, а також прикріплений короткий ролик, в якому іконка додатка Finder з macOS трансформується в логотип Apple.

Згідно з чутками, Apple має представити:

14-дюймовий MacBook Pro на базі M4

14-дюймовий і 16-дюймовий MacBook Pro з M4 Pro і M4 Max

iMac з M4

Mac mini з M4 і M4 Pro

Нові версії Magic Mouse, Magic Keyboard і Magic Trackpad.

За інформацією Bloomberg, Mac mini з M4 стане єдиним з майбутніх комп'ютерів Apple, який отримає помітні зміни в дизайні. Очікується, що новий Mac mini буде "розміром з коробку Apple TV", що зробить його найменшим настільним комп'ютером Apple.

Відео дня

Про MacBook Pro з процесором M4 Pro вже теж багато що відомо - ще на початку жовтня він якимось чином потрапив до рук російських блогерів. У продаж усі новинки надійдуть 1 листопада.

Нагадаємо, раніше цього місяця Apple без зайвого шуму представила новий iPad mini. Компактний планшет обзавівся процесором A17 Pro під ШІ-можливості Apple Intelligence, але залишився в колишньому дизайні.

Про першу презентацію Apple у 2025 році теж уже майже все відомо. На ній представлять MacBook Air з чипом М4, iPad Air і новий доступний iPhone SE, характеристики якого порадують навіть Android-юзерів.

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