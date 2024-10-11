Такого результату компанія досягла вперше за чотири роки.

За даними аналітичної компанії CINNO, у серпні 2024-го Huawei знову стала лідером на китайському ринку смартфонів. Такого результату компанія досягла вперше за останні 46 місяців.

Частка Huawei на китайському ринку становить 17,5%. Обсяг поставок компанії збільшився на 7,7% у річному обчисленні, перевищивши позначку в 140 мільйонів одиниць, йдеться у звіті.

Аналітики зазначають, що високий попит на продукцію Huawei на найбільшому у світі ринку смартфонів є як на флагманські серії (Mate і Pura), так і на інноваційні моделі на кшталт Mate XT, що складається втричі, – його попередньо замовили понад шість мільйонів користувачів.

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Китай залишається найбільшим ринком для Huawei, на який припадає близько 89% світових продажів компанії. А китайський ринок смартфонів загалом демонструє стійке зростання цього року.

До цього стало відомо, що за підсумками першого кварталу 2024 року Huawei обійшла Samsung і стала лідером ринку складаних смартфонів. Примітно, що компанія домоглася цього, обмеживши свої поставки тільки одним ринком.

Вже підтверджено, що глобальний реліз складного Huawei Mate XT відбудеться в першому кварталі 2025 року. Ціни поки не називаються, але в Китаї навіть за найдоступнішу модель просять 2800 доларів.

Як повідомляв УНІАН, поки інші виробники випускають смартфони зі складаними екранами, Apple вирішила зосередитися на розробці складаного MacBook. Компанія вважає, що складані екрани більш затребувані в пристроях з великим розміром дисплея, таких як ноутбуки і планшети.

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